Offerta Black Friday: fibra di Iliad a soli 19,99€/mese per sempre

Sul sito web ufficiale di Iliad è stata lanciata un’interessante promozione per il Black Friday: coloro che usufruiscono dell’offerta mobile a 9,99€ al mese hanno ora la possibilità di attivare il servizio Fibra a soli 19,99€ al mese, godendo di questo vantaggio per sempre anziché al costo standard di 24,99€.

Per beneficiare di questa offerta speciale, devi abilitare il pagamento automatico. Se vuoi verificare la disponibilità della fibra nella tua zona, consultare la sezione dedicata nella specifica pagina cliccando sul link qui sotto.

Iliad: la fibra che ti offre vantaggi unici e imperdibili

La straordinaria offerta per il Black Friday di Iliad Fibra propone un canone mensile che si colloca al di sotto dei 20€ al mese, comprendendo chiamate senza limiti sia in Italia che in più di 60 nazioni estere.

Inoltre, viene fornito gratuitamente un Iliadbox in comodato d’uso, insieme alla segreteria telefonica e all’app Iliadbox connect.

Completata l’analisi della copertura, visualizzerai uno dei due esiti sulla pagina: FTTH EPON o FTTH GPON.

Nel caso del primo, la fibra di Iliad offre una velocità di download che raggiunge fino a 5 Gbit/s, distribuiti tra connessione Wi-Fi e porte Ethernet, mentre l’upload può arrivare fino a 700 Mbit/s.

Nel caso del secondo, la velocità di download sarà di massimo 2,5 Gbit/s e l’upload raggiungerà fino a 500 Mbit/s.

Tra le caratteristiche più interessanti dell’offerta di Iliad, spicca l’Iliadbox con il supporto all’ultima tecnologia Wi-Fi 6. Questa garantisce una connessione stabile e prestazioni superiori.

L’attivazione di questo servizio richiede un pagamento unico di 39,99 euro. Successivamente, Iliad assicura che l’offerta è priva di vincoli e costi nascosti, e non subirà variazioni di prezzo per sempre.

Cliccando sul link qui sotto, è possibile ottenere la Fibra di Iliad al costo promozionale di 19,99€ al mese, anziché 24,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.