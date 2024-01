Offerta imperdibile: Norton ti offre Antivirus e VPN a meno di 3 euro al mese

Offerta da non perdere da parte di Norton, rivolta principalmente agli utenti che non hanno ancora trovato un software antivirus completo di funzionalità per proteggere i loro dispositivi, i loro dati e la loro privacy.

Società storica e famosa nell’ambito della protezione aziendale e privata, Norton offre un sistema di protezione avanzato contro virus, malware e ransomware.

Per rendere l’offerta più completa, è anche presente una VPN, che crittografa il tuo traffico online e nasconde il tuo IP, così potrai navigare in anonimato.

Norton 360 Deluxe: antivirus e VPN a meno di 3 euro al mese

La versione sicuramente più conveniente è Norton 360 Deluxe. Questo pacchetto unisce protezione antivirus e VPN illimitata dal costo di meno di 3 euro al mese.

Grazie allo sconto del 66%, pagherai 34,99 euro per il primo anno anziché 104,99 euro. Potrai proteggere fino a 5 dispositivi contemporaneamente, offrendo così copertura totale a tutti i membri della famiglia.

L’antivirus riconosce e blocca in tempo reale tutte le minacce informatiche note e nuove, mentre il servizio VPN ti consente di navigare in modo anonimo e di geolocalizzare il tuo indirizzo IP in un altro Paese, bypassando così gli eventuali blocchi regionali.

Non c’è solo VPN e antivirus in questo pacchetto. Potrai effettuare il backup di tutti i tuoi dati in 50 GB di spazio cloud, attivare la protezione minori e il Dark Web Monitoring.

Insomma, se vuoi davvero proteggere al 100% te stesso, i tuoi dati e dispositivi, Norton 360 Deluxe è la soluzione migliore. Clicca qui sotto e acquista l’abbonamento scontato del 66% per il primo anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.