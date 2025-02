Offerta limitata Mondly: piano a vita per imparare 41 lingue a 109,99€

L’applicazione Mondly, punto di riferimento per quanti vogliono imparare una nuova lingua, ha lanciato una nuova offerta limitata che consente di attivare il piano a vita con accesso a 41 lingue al prezzo scontato di 109,99 euro. La promozione è valida appunto per un periodo di tempo limitato, con il conto alla rovescia per la fine della promo già iniziato.

App dell’Anno e Migliore nuova app, questi i riconoscimenti ottenuti rispettivamente da Facebook e Apple nel corso degli ultimi anni da Mondly, che può vantare tra le altre cose anche oltre 125 milioni di download. Tra le 41 lingue che si possono imparare si annoverano l’inglese, lo spagnolo, il francese, il cinese, il turco, il russo, il coreano, il giapponese, l’afrikaans e l’arabo.

I punti di forza dell’app Mondly

La rivoluzione di Mondly nasce dall’innovativo metodo di studio, che mette al centro non le singole parole ma le frasi di uso comune. Ciò ha permesso a milioni di studenti di tutto il mondo di memorizzare le parole più usate molto rapidamente, così da formare frasi e a prendere parte a vere e proprie conversazioni nello spazio di poco tempo.

Un altro punto di forza della piattaforma online Mondly è la sua stretta collaborazione con madrelingua professionisti, la cui presenza è indispensabile per consentire agli iscritti di acquisire pronunce impeccabili e accenti naturali. In loro aiuto arrivano anche un chatbot dotato di riconoscimento vocale più corsi esclusivi in realtà aumentata.

Da segnalare infine un eccellente sistema di ripasso, il quale contribuisce insieme a tutti gli altri elementi già indicati qui sopra di apprendere una o più nuove lingue nel più breve tempo possibile memorizzando le frasi di uso comune al posto delle singole parole.

Il piano a vita di Mondly è disponibile in offerta limitata a 109,99 euro sul sito ufficiale dell’applicazione ancora per pochi giorni.