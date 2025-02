Offerta luce e gas a prezzo fisso contro il caro bollette: Octopus c'è

Tra le offerte luce e gas a prezzo fisso più convenienti per contrastare il caro bollette segnaliamo Octopus Fissa 12 Mesi, che fino al 20 febbraio consente di accedere a tariffe particolarmente vantaggiose. Tariffe che, a differenza della maggior parte degli altri fornitori energetici, Octopus garantisce anche al termine del 12 mesi, dando la possibilità ai suoi clienti di scegliere di nuovo l’offerta più conveniente.

Octopus Energy nasce nel 2016 in Inghilterra, dove oggi è il primo fornitore energetico per numero di clienti. Alla base del suo successo, allargatosi ben oltre il Regno Unito come testimoniano i numeri italiani e di altri Paesi europei, vi sono da un lato le tariffe di luce e gas concorrenziali, dall’altro la politica trasparente dei costi.

L’offerta luce e gas a prezzo bloccato Octopus Fissa 12 Mesi

Ecco un riepilogo dell’offerta luce e gas Octopus Fissa 12 Mesi, con il costo della materia prima bloccato per un anno.

Luce (tariffa monoraria)

materia prima Luce: 0,1529 euro/kWh

quota fissa (costi di commercializzazione): 108 euro l’anno

Gas

materia prima Gas: 0,579 euro/Smc

quota fissa (costi di commercializzazione): 108 euro l’anno

Per capire meglio quanto è possibile risparmiare in un anno con l’offerta a prezzo fisso di Octopus, abbiamo effettuato una simulazione tramite il portale dell’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente). Inserendo come comune Roma e un’utenza domestica, ecco quali sono stati i risultati.

Luce (consumo annuo 2.000 kWh, potenza 3 kW, tariffa monoraria e utente residente non vulnerabile)

materia prima energia: 453,94 euro

trasporto e gestione contatore: 125,68 euro

oneri di sistema: 64,38 euro

imposte: 4,54 euro

IVA: 64,84 euro

sconto una tantum non soggetti a IVA: 25 euro

spesa annua stimata: 688,38 euro (l’equivalente di 57,36 euro in media al mese in bolletta)

Gas (consumo annuo 800 Smc, utente residente e non vulnerabile)

materia gas naturale: 571,20 euro

trasporto e gestione contatore: 313,35 euro

oneri di sistema: 18,23 euro

Imposte: 146,39 euro

IVA 10%: 51,82 euro

IVA 22%: 116,81 euro

sconti una tantum non soggetti a IVA: 25 euro

Spesa annua stimata: 1.192,80 euro