Offerta luce e gas a prezzo fisso: le tariffe competitive di Octopus Energy

In un periodo in cui i prezzi dell’energia sono sempre più volatili, scegliere una tariffa a prezzo bloccato può fare la differenza. Octopus Energy, tra i fornitori più innovativi e attenti alla sostenibilità, propone l’offerta Fissa 12M, che permette di mantenere invariato il costo della materia prima di luce e gas per un anno intero.

Inoltre, fino al 18 marzo 2025, la tariffa include uno sconto sulla commercializzazione, ridotta da 108€ a 96€ all’anno. Per attivarla basta andare sul sito di Octopus.

Perché scegliere Fissa 12M di Octopus Energy

Optare per l’offerta Fissa 12M significa proteggersi dagli aumenti del mercato e pianificare le spese con maggiore tranquillità. Ecco i dettagli della tariffa:

Energia elettrica : prezzo bloccato a 0,1474 €/kWh ;

: prezzo bloccato a ; Gas : prezzo fisso a 0,534 €/Smc ;

: prezzo fisso a ; Sconto sulla commercializzazione : 96€/anno anziché 108€;

: 96€/anno anziché 108€; 100% energia verde proveniente da fonti rinnovabili.

A differenza di altri fornitori, Octopus Energy non applica aumenti automatici al termine del primo anno: i clienti potranno scegliere se rinnovare l’offerta a prezzo fisso o passare a una tariffa variabile, come Octopus Flex, senza vincoli e con la massima trasparenza.

L’offerta Fissa 12M è disponibile fino al 18 marzo 2025, con la possibilità di attivarla online in pochi minuti. Proteggiti dagli aumenti e scegli una fornitura affidabile con Octopus Energy: energia sostenibile, chiara e senza sorprese.