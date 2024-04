Offerta speciale: Aruba ti regala 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate

Amanti del gaming, preparate i controller! Aruba ha lanciato un’offerta speciale imperdibile che unisce la velocità della sua fibra ottica con l’accesso illimitato a un mondo di videogames.

Attivando una delle offerte Fibra Aruba entro il 29 aprile 2024, riceverai 3 mesi gratuiti di Xbox Game Pass Ultimate, il servizio in abbonamento di Microsoft che ti dà accesso a un catalogo vastissimo di giochi per console Xbox, PC e smartphone.

I dettagli dell’offerta speciale di Aruba Fibra

Come passare ad Aruba Fibra? Semplice:

Scegli il piano Fibra Aruba: FTTH con velocità fino a 1 Gbps o All-In con connessione illimitata e telefono fisso incluso. Attiva la promo online o chiamando il servizio clienti. Ricevi il tuo codice promozionale via email. Riscatta il codice e inizia a giocare!

Con Aruba Fibra, la tua connessione internet sarà perfetta non solo per il gaming, ma anche per lo streaming di film e serie TV, il download di file pesanti e la navigazione web in alta definizione. La tecnologia Fiber To The Home (FTTH) garantisce velocità fino a 1 Gbps, ping bassissimo e un’elevata stabilità, per un’esperienza online senza lag e interruzioni.

Aruba Fibra offre un’opzione aggiuntiva per gli amanti del gaming con velocità di download fino a 10 Gbps e upload fino a 2.5 Gbps. Questa opzione, disponibile in promozione solo fino al 29 aprile 2024, ti permette di godere di una connessione ultra-performante ideale per giocare ai titoli online più recenti e impegnativi.

Con Aruba Fibra e Xbox Game Pass Ultimate, il divertimento è assicurato. Gioca ai tuoi titoli preferiti con la massima velocità, scopri nuovi mondi di gioco da esplorare e goditi una connessione internet performante per tutte le tue esigenze. Non perdere questa occasione! L’offerta speciale è valida solo fino al 29 aprile 2024.