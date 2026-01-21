Offerta speciale Disney+: 4,99 euro per 3 mesi, è da attivare subito

La nuova offerta per tornare a Disney+ con un prezzo di abbonamento ribassato.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 21 gen 2026
Offerta speciale Disney+: 4,99 euro per 3 mesi, è da attivare subito

È il momento perfetto per tornare a Disney+: la piattaforma di Topolino (e, va detto, di tanti altri protagonisti) è disponibile in offerta a partire da 4,99 euro al mese per tre mesi. La promozione non è vincolante e puoi disdire quando vuoi ed è riservata a coloro che non hanno mai attivato o vogliono riattivare il loro abbonamento. È valida fino al 28 gennaio.

Attiva l’offerta

disney+ offerta

Con un abbonamento Disney+ potrai accedere a un vastissimo catalogo di contenuti che include le produzioni Disney e Pixar, Star Wars, l’universo Marvel, i magnifici documentari National Geographic, oltre ai contenuti FX e alle produzioni Hulu.

Sarà la tua occasione per recuperare alcune delle ultime novità schizzate subito in top 10 come Tron Ares, Sandokan, Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, Tell Me Lies e molte altre ancora.

Attiva l’offerta

Un servizio ricchissimo che ti terrà incollato alla televisione in queste fredde giornate e serate invernali. Puoi scegliere l‘abbonamento Standard con Pubblicità in offerta a 4,99 euro al mese per spendere meno, ma lo sconto è attivo anche sui piani Standard senza Pubblicità e Premium (per il 4K). A te la scelta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Juventus vs Benfica gratis per chi ha l'abbonamento Prime
Offerte

Juventus vs Benfica gratis per chi ha l'abbonamento Prime
Disney+: c'è una nuova offerta da 4,99€ al mese per 3 mesi
Offerte

Disney+: c'è una nuova offerta da 4,99€ al mese per 3 mesi
HBO Max arriva su Prime Video a partire da 5,99€ al mese
Offerte

HBO Max arriva su Prime Video a partire da 5,99€ al mese
Il trucco che trasforma la taskbar di Windows 11 in un vero mixer audio
Windows

Il trucco che trasforma la taskbar di Windows 11 in un vero mixer audio
Link copiato negli appunti