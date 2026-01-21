Offerta speciale Disney+: 4,99 euro per 3 mesi, è da attivare subito

È il momento perfetto per tornare a Disney+: la piattaforma di Topolino (e, va detto, di tanti altri protagonisti) è disponibile in offerta a partire da 4,99 euro al mese per tre mesi. La promozione non è vincolante e puoi disdire quando vuoi ed è riservata a coloro che non hanno mai attivato o vogliono riattivare il loro abbonamento. È valida fino al 28 gennaio.

Con un abbonamento Disney+ potrai accedere a un vastissimo catalogo di contenuti che include le produzioni Disney e Pixar, Star Wars, l’universo Marvel, i magnifici documentari National Geographic, oltre ai contenuti FX e alle produzioni Hulu.

Sarà la tua occasione per recuperare alcune delle ultime novità schizzate subito in top 10 come Tron Ares, Sandokan, Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, Tell Me Lies e molte altre ancora.

Un servizio ricchissimo che ti terrà incollato alla televisione in queste fredde giornate e serate invernali. Puoi scegliere l‘abbonamento Standard con Pubblicità in offerta a 4,99 euro al mese per spendere meno, ma lo sconto è attivo anche sui piani Standard senza Pubblicità e Premium (per il 4K). A te la scelta.