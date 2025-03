Offerte 5G: passa a Lyca Mobile a meno di 6€ e con 2 mesi gratis

L’operatore di telefonia mobile virtuale Lyca Mobile ha lanciato sul suo sito ufficiale una nuova offerta 5G che consente di avere 150 Giga alla massima velocità, più minuti e SMS illimitati, a 5,99 euro al mese. La promozione si rivolge agli utenti che scelgono di passare a Lyca Mobile, indipendentemente dall’operatore di provenienza, e include due mesi di rinnovo gratis.

Lyca Mobile è un operatore MVNO attivo in più di venti nazioni in tutto il mondo, con oltre quindici milioni di clienti attivi. Qui in Italia è attivo dal 2009 e si appoggia alla rete Vodafone, una delle migliori per infrastrutture e velocità di connessione.

Passa a Lyca Mobile con l’offerta 5G da 5,99 euro al mese

L’offerta 5G di Lyca Mobile da 5,99 euro al mese include 150 Giga, minuti e SMS illimitati, più 8 Giga dedicati in roaming, per connettersi alla rete Internet senza pagare quando ci si trova in uno dei Paesi appartenenti all’Unione europea. Come detto all’inizio, la promozione è valida per quanti richiedono la portabilità del proprio numero da qualsiasi operatore di telefonia.

Inclusi nell’offerta ci sono anche due mesi di rinnovo gratis. Questo in concreto significa che il costo del primo mese è 5,99 euro, mentre i due rinnovi successivi saranno gratuiti. Sempre dai termini di utilizzo viene specificato inoltre che il cliente dovrà attendere la ricezione del messaggio di conferma prima di poter utilizzare la promozione.

Per quanto riguarda invece i servizi inclusi, la SIM Lyca Mobile è abilitata al servizio voce su 4G (tecnologia VoLTE, ndr). Per poterlo utilizzare occorre naturalmente essere in possesso di un dispositivo compatibile con la rete 4G. E sempre a proposito di reti, confermiamo che per navigare in 5G occorre da una parte avere un dispositivo idoneo e dall’altra essere sotto copertura della rete 5G.

Maggiori informazioni sull’offerta mobile 5G sono disponibili sul sito ufficiale Lyca Mobile.