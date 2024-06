Offerte mobile di Vodafone: c’è anche l’eSIM

L’offerta mobile perfetta esiste, ed è offerta da Vodafone. Non è uno slogan pubblicitario, è la verità dura e pura. Chi non ha mai sognato di avere GB illimitati in 5G e minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali a meno di 10 euro al mese? Vodafone offre tutto questo ai clienti storici e quelli provenienti da Iliad, Fastweb e altri operatori. L’unico impegno è pagare con SmartPay o portare la tua SIM in fattura.

Offerte mobile: una panoramica sulle eSIM Vodafone

La promo di Vodafone non si ferma qui. Se non sei ancora convinto, forse 50 GB in 5G, minuti e SMS illimitati, più minuti illimitati verso l’UE a 14,99 euro al mese potrebbero farti cambiare idea. Ovviamente, con SmartPay accedi a Vodafone Club e ti porti a casa 10 GB extra.

Pensi che sia finita qui? Credi davvero che Vodafone non abbia pensato ai più esigenti? Ecco 100 GB in 5G, minuti e SMS illimitati nazionali e verso l’UE a 19,99 euro al mese. E, come sempre, 10 GB extra se paghi con SmartPay.

Hai mai sentito parlare della eSIM? Si tratta di un SIM virtuale che permette di avere un profilo tariffario senza bisogno di scheda fisica. Si può installare comodamente scansionando il codice QR. Con Vodafone, su Android il percorso è “Impostazioni”, poi “Connessioni” e infine “Gestione schede SIM”. Qui potrai aggiungere il tuo profilo tariffario scansionando il QR code. Su iOS, invece, devi semplicemente andare su “Impostazioni”, poi “Cellulare” e seguire la procedura per aggiungere il nuovo piano cellulare.

Le offerte mobile di Vodafone sono davvero irrinunciabili. Tra GB illimitati, minuti e SMS senza limiti e l’innovazione della eSIM, il provider sembra aver pensato proprio a tutto. E tu, cosa aspetti a scegliere la tua offerta?