Office 2021 Professional è ancora valido nel 2026? Licenza a vita con sconto del 90%

Quando si tratta di scegliere tra Office 2021 e Microsoft 365 nel 2026, la chiave Office 2021 con licenza a vita proposta da Keysfan a soli 30,25 € rappresenta, per molti utenti, la scelta più intelligente.

Niente abbonamenti ricorrenti, niente funzionalità superflue: solo strumenti affidabili e immediati per lavorare.

Oggi siamo sempre più spinti verso modelli in abbonamento: costi mensili, dipendenza dal cloud e aggiornamenti continui spesso non richiesti. Inoltre, dimenticare il rinnovo può comportare la sospensione dell’accesso, con possibili ripercussioni anche sui file salvati.

Office 2021 Professional rompe questo schema, eliminando i costi ricorrenti. Grazie alla promozione per la Festa della Mamma di Godeal24, la versione Windows è disponibile con uno sconto del 90%, a soli 30,25 € con pagamento una tantum.

Nessun abbonamento. Nessun rinnovo annuale. Nessun messaggio di “licenza scaduta” nel mezzo del lavoro.

Include tutti gli strumenti essenziali:

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

OneNote

Teams

Publisher

Access

Tutto installato sul PC, sempre disponibile, stabile e senza cambiamenti improvvisi.

Per utenti Mac è disponibile anche Office 2021 Home and Business, in offerta a 46,99 €, con 6 applicazioni essenziali perfettamente ottimizzate per macOS.

Se vuoi ridurre le spese in abbonamenti senza rinunciare ai tuoi strumenti di lavoro, questa è una soluzione semplice ed efficace.

Office 2021 al 90% di sconto

Windows 11 Pro a prezzo minimo

Normalmente venduta a 199 €, la licenza Windows 11 Pro è disponibile a soli 12,25 € durante la promozione.

Un aggiornamento che può migliorare significativamente il flusso di lavoro grazie alle nuove funzionalità del sistema operativo.

Offerte Windows

Bundle scontati (codice: SGO62)

Pacchetti multi-licenza

Software aggiuntivi in offerta

EaseUS, azienda con oltre 20 anni di esperienza nel recupero dati e nella sicurezza, ha autorizzato ufficialmente Godeal24 alla vendita delle proprie licenze.

Tra i prodotti disponibili:

Perché scegliere Godeal24

Godeal24 si concentra su licenze software garantite con consegna digitale (ovvero senza costi di spedizione). Oltre alla chiave di licenza del software, non è necessario pagare alcuna altra commissione. Questo include consulenze gratuite con il nostro team di assistenza clienti professionale, sia che tu abbia una domanda prima dell’acquisto sia che tu abbia bisogno di assistenza dopo aver effettuato l’acquisto.

L’impegno di Godeal24 per la soddisfazione del cliente si riflette nelle migliaia di recensioni autentiche e nell’eccellente valutazione di 4,8 stelle su Trustpilot. Se stai cercando un modo conveniente per attivare permanentemente la tua licenza, non cercare oltre Godeal24. Tutte le chiavi sono prodotti MS originali, quindi non aspettare: effettua il tuo ordine finché il codice sconto è ancora valido!

Contatta Godeal24: service@godeal24.com

Come acquistare

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