Office 2021 Professional è ancora valido nel 2026? Licenza a vita con sconto del 90%

Quando si tratta di scegliere tra Office 2021 e Microsoft 365 nel 2026, la chiave Office 2021 con licenza a vita proposta da Keysfan a soli 30,25 € rappresenta, per molti utenti, la scelta più intelligente.
Niente abbonamenti ricorrenti, niente funzionalità superflue: solo strumenti affidabili e immediati per lavorare.
Oggi siamo sempre più spinti verso modelli in abbonamento: costi mensili, dipendenza dal cloud e aggiornamenti continui spesso non richiesti. Inoltre, dimenticare il rinnovo può comportare la sospensione dell’accesso, con possibili ripercussioni anche sui file salvati.
Office 2021 Professional rompe questo schema, eliminando i costi ricorrenti. Grazie alla promozione per la Festa della Mamma di Godeal24, la versione Windows è disponibile con uno sconto del 90%, a soli 30,25 € con pagamento una tantum.
Nessun abbonamento. Nessun rinnovo annuale. Nessun messaggio di “licenza scaduta” nel mezzo del lavoro.
Include tutti gli strumenti essenziali:
- Word
- Excel
- PowerPoint
- Outlook
- OneNote
- Teams
- Publisher
- Access
Tutto installato sul PC, sempre disponibile, stabile e senza cambiamenti improvvisi.
Per utenti Mac è disponibile anche Office 2021 Home and Business, in offerta a 46,99 €, con 6 applicazioni essenziali perfettamente ottimizzate per macOS.
Se vuoi ridurre le spese in abbonamenti senza rinunciare ai tuoi strumenti di lavoro, questa è una soluzione semplice ed efficace.
Office 2021 al 90% di sconto
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 30.25€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 46.99€
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 58.5€ (Only25€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 79.25€ (Only42€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 127.25€ (Only45€/PC)
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24.75€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
- Office 2016 Pro Plus Key – 1 PC – 18.29€
- Office 2024 Home for PC/Mac – 139.99€
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 149€
Windows 11 Pro a prezzo minimo
Normalmente venduta a 199 €, la licenza Windows 11 Pro è disponibile a soli 12,25 € durante la promozione.
Un aggiornamento che può migliorare significativamente il flusso di lavoro grazie alle nuove funzionalità del sistema operativo.
Offerte Windows
- Win 11 Professional Key – 12.25€
- Win 11 Professional – 2 Keys – 24.25€ (Only13€/Key)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 35.25€ (Only 11.75€/Key)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 53.25€(Only 10.65€ /Key)
- Win 11 Home Key – 12.15€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12.88€
- Win 10 Professional Key – 8.25€
- Win 10 Home Key – 8.15€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12.25€
- Win Server 2025 Standard – 30.99€
- Win Server 2025 Datacenter – 31.99€
Bundle scontati (codice: SGO62)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 41.29€
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36.54€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 40.99€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 99 €
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle 99 €
- Visio Professional 2024 – 1 PC – 32.99€
- Project Professional 2024 – 1 PC – 35.99€
Pacchetti multi-licenza
- Office 2021 Pro – 50 Keys – 1250€ (Only 25€/Key)
- Office 2019 Pro – 50 Keys – 950€ (Only 19€/Key)
- Win 11 Pro – 50 keys – 400€ (Only 8€/Key)
- Win 11 Home – 50 keys – 389€ (Only 7.59€/Key)
- Win 10 Pro – 50 Keys – 325€ (Only 6.5€/Key)
- Win 10 Home – 50 Keys – 299.50€ (Only 5.99€/Key)
Software aggiuntivi in offerta
EaseUS, azienda con oltre 20 anni di esperienza nel recupero dati e nella sicurezza, ha autorizzato ufficialmente Godeal24 alla vendita delle proprie licenze.
Tra i prodotti disponibili:
- EaseUS Data Recovery Wizard – Lifetime – 79.98€
- EaseUS PDF Editor – Lifetime – 39.98€
- EaseUS Video Downloader – Lifetime – 30€
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€
- Ashampoo Backup Pro 27 – 9.99€
- IObit Driver Booster 1 3 – 17.69€
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 32.74€
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime –21.99€
- >>> e altri tools
Perché scegliere Godeal24
Godeal24 si concentra su licenze software garantite con consegna digitale (ovvero senza costi di spedizione). Oltre alla chiave di licenza del software, non è necessario pagare alcuna altra commissione. Questo include consulenze gratuite con il nostro team di assistenza clienti professionale, sia che tu abbia una domanda prima dell’acquisto sia che tu abbia bisogno di assistenza dopo aver effettuato l’acquisto.
L’impegno di Godeal24 per la soddisfazione del cliente si riflette nelle migliaia di recensioni autentiche e nell’eccellente valutazione di 4,8 stelle su Trustpilot. Se stai cercando un modo conveniente per attivare permanentemente la tua licenza, non cercare oltre Godeal24. Tutte le chiavi sono prodotti MS originali, quindi non aspettare: effettua il tuo ordine finché il codice sconto è ancora valido!
Contatta Godeal24: service@godeal24.com
Come acquistare
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