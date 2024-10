Office 2024 disponibile in versione finale: tutte le novità della suite per l'ufficio

In passato, Microsoft ha manifestato a più riprese la volontà di abbandonare definitivamente lo sviluppo delle versioni “stand alone” del pacchetto Office per concentrarsi sulle soluzioni cloud. Rilasciato il 1° ottobre 2024, Office 2024 si presenta invece come una valida alternativa per chi preferisce evitare l’abbonamento a Microsoft 365. Non è necessario versare canoni mensili o annuali per utilizzare la nuova suite per l’ufficio: basta un acquisto una tantum.

Sebbene l’azienda di Redmond incoraggi l’uso di Microsoft 365, che include aggiornamenti regolari e funzionalità cloud avanzate, Office 2024 si rivolge a quegli utenti (privati, professionisti e aziende) che desiderano una soluzione software capace di funzionare senza limiti e in modo perpetuo.

Office 2024: prestazioni migliorate e funzionalità aggiornate

Seppur Office 2024 non introduca novità rivoluzionarie, l’aspetto maggiormente degno di nota è che porta le funzionalità del precedente Office 2021 a un livello che risulta in linea con quello della versione più aggiornata di Microsoft 365.

Una delle principali innovazioni è l’adozione del nuovo tema Fluent, ottimizzato in particolare per Windows 11, oltre a un miglioramento complessivo delle prestazioni delle applicazioni. Le funzionalità di accessibilità appaiono potenziate su tutti i fronti, rendendo più semplice lavorare su documenti, presentazioni e fogli di calcolo.

Requisiti e compatibilità

Office 2024 è compatibile con Windows 10, Windows 11 e con le ultime tre versioni di macOS. Sebbene sia spesso percepito come una versione “offline” di Office, Microsoft ha specificato che è necessario un account Microsoft e una connessione a Internet per l’attivazione e l’accesso ad alcune funzionalità del prodotto.

Le differenze tra Office e Microsoft 365 sono infatti ben altre: ne abbiamo parlato in un articolo di approfondimento.

Microsoft descrive Office 2024 come una versione cristallizzata nel tempo delle applicazioni Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook. I portavoce della società guidata da Satya Nadella vogliono evidentemente rimarcare ancora una volta la principale differenza rispetto a Microsoft 365, che invece riceve aggiornamenti costanti.

Leggendo tra le righe, comunque, non è escluso che in futuro gli utenti di Office 2024 possano ottenere esclusivamente patch di sicurezza e non aggiornamenti delle funzionalità (riservati invece d Microsoft 365). Office 2024 sarà comunque supportato fino al 9 ottobre 2029.

Le nuove funzionalità di Office 2024

Oltre alle novità già citate al paragrafo precedente, Excel si mette in evidenza per i nuovi grafici basati su array dinamici, che si aggiornano automaticamente in base ai cambiamenti dei dati.

Excel 2024 introduce inoltre 14 nuove funzioni di testo e array, permettendo una migliore manipolazione di stringhe e matrici. La funzione IMAGE consente inoltre di inserire immagini direttamente dalle pagine Web.

Per quanto riguarda PowerPoint, vi è la possibilità di creare presentazioni migliorate con l’integrazione di feed live tramite la funzione Cameo, registrare presentazioni video con sottotitoli e integrare i video di Microsoft Stream.

Word ora offre una funzionalità avanzata di recupero dei documenti in caso di chiusura improvvisa dell’applicazione, mentre OneNote presenta nuovi strumenti di disegno, con opzioni di inchiostro e penne più versatili.

L’integrazione del Dataverse Connector all’interno di Access, permette l’uso di dati cloud, sbloccando nuove potenzialità, in particolare in ambito mobile. A questo proposito, va rimarcata l’integrazione con Microsoft Teams.

Il supporto per il formato OpenDocument (ODF) 1.4 in Word, Excel e PowerPoint permette una gestione migliore dei file compatibili con gli standard aperti.

Disponibilità e prezzi

Già disponibile in due edizioni, Office Home 2024 è acquistabile a 149 euro: integra Word, Excel, PowerPoint e OneNote. Office Home & Business 2024 costa invece 249 euro da listino Microsoft: aggiunge Outlook e i diritti commerciali per l’utilizzo delle app. Questo significa che gli utenti possono utilizzare le applicazioni di Office, come Word, Excel, PowerPoint e Outlook, per scopi professionali e commerciali. È un “via libera” per l’utilizzo delle app per attività aziendali, come la creazione di documenti, fogli di calcolo e presentazioni che verranno utilizzati nell’ambito di un’attività commerciale, piuttosto che solo per uso personale o domestico.

Vale la pena attendere qualche settimana perché tanti distributori di licenze Microsoft originali si stanno attivando per proporre Office 2024 a prezzi concorrenziali.

Per le aziende con cinque o più utenti, l’edizione aggiuntiva chiamata Office 2024 LTSC (Long Term Servicing Channel) rappresenta la scelta più flessibile, soprattutto per gestire ambienti ibridi con Microsoft 365.