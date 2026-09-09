Office 2024 Pro Plus da 16,66€ per PC con le offerte Godeal24

Per gli utenti che utilizzano abitualmente Word, Excel, PowerPoint o Outlook, aggiornare Office può essere un modo pratico per rinnovare gli strumenti di produttività quotidiana. La Godeal24 Office Mad Sale propone attualmente Office 2024 Pro Plus a prezzi ridotti, senza la necessità di un abbonamento ricorrente.

Office 2024 Pro Plus a 19,99€

La licenza Office 2024 Pro Plus per 1 PC è attualmente disponibile a 19,99€. La suite include Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Access, oltre ad alcune novità come 14 nuove funzioni di Excel, PowerPoint Cameo, una gestione migliorata della pianificazione in Outlook e il supporto completo alla modalità scura.

La licenza prevede un acquisto una tantum ed è quindi indicata per chi preferisce una versione desktop tradizionale di Office rispetto a un modello con pagamenti ricorrenti.

Pacchetto da 3 PC da 16,66€ per PC

Per chi ha bisogno di installare Office su più computer, il pacchetto da 3 PC è disponibile a 49,99€, con un costo effettivo di 16,66€ per PC. L’offerta può quindi risultare interessante per famiglie, piccoli uffici o utenti che devono usare la suite Office su più PC compatibili.

La promozione rientra nella Godeal24 Office Mad Sale ed è disponibile per un periodo limitato. Gli utenti interessati a una licenza Office con acquisto una tantum possono verificare le offerte attuali e scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Office 2024 Pro Plus a prezzo ridotto

Chiave Office 2024 Pro Plus – 1 PC – 19,99€

Chiave Office 2024 Pro Plus – 3 PC – 49,99€ (solo 16,66€ per PC)

Chiave Office 2021 Pro Plus – 1 PC – 28,28€

Chiave Office 2021 Pro Plus – 2 licenze – 54,25€ (solo 27,13€ per licenza)

Chiave Office 2021 Pro Plus – 3 licenze – 76,25€ (solo 25,42€ per licenza)

Chiave Office 2021 Pro Plus – 5 PC – 124€ (solo 24,80€ per PC)

Office 2021 Home and Business per Mac – 89€

Chiave Office 2019 Pro Plus – 1 PC – 24,75€

Office 2024 Home per PC/Mac – 119,99€

Windows 11 Pro offre funzionalità avanzate per migliorare controllo, sicurezza ed efficienza nell’uso quotidiano del PC. Con strumenti per il multitasking, opzioni di gestione del sistema e funzionalità basate sull’intelligenza artificiale tramite Copilot, può rappresentare una base più moderna per studio, lavoro e creazione di contenuti. La licenza Windows 11 Pro è disponibile a 12,25€.

Le offerte su Windows

Chiave Windows 11 Professional – 12,25€

Windows 11 Professional – 2 licenze – 24,25€ (solo 12,13€ per licenza)

Windows 11 Professional – 3 licenze – 35,25€ (solo 11,75€ per licenza)

Windows 11 Professional – 5 licenze – 53,25€ (solo 10,65€ per licenza)

Chiave Windows 11 Home – 12,15€

Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12,80€

Windows 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12,88€

Chiave Windows 10 Professional – 8,25€

Chiave Windows 10 Home – 8,15€

Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12,25€

Windows Server 2025 Standard – 30,99€

Windows Server 2025 Datacenter – 31,99€

Bundle Office + Windows con codice coupon “SGO62”

Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 31,25€

Windows 11 Home + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 31,15€

Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 37,59€

Windows 11 Home + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 37,99€

Visio Professional 2024 – 1 PC – 55,99€

Project Professional 2024 – 1 PC – 55,99€

Altri strumenti software in offerta

Ashampoo PDF Pro 5 – 29,99€

IObit Driver Booster 13 – 17,69€

Ashampoo Office 9 – 30,99€

Ashampoo Backup Pro 27 – 13,63€

EaseUS Video Downloader – licenza permanente – 30€

EaseUS Disk Copy Pro – abbonamento di 1 mese – 13,93€

Internet Download Manager – 1 PC / licenza permanente – 21,99€

>>> Vedi altri strumenti

Perché scegliere Godeal24

Scegliere un rivenditore software affidabile è importante quanto trovare un prezzo conveniente. Godeal24 propone licenze software garantite, consegna digitale immediata e assistenza clienti dedicata, senza costi di spedizione o spese nascoste.

I clienti possono inoltre accedere al supporto tecnico gratuito prima e dopo l’acquisto, così da facilitare l’esperienza di acquisto e attivazione. Con migliaia di recensioni e una valutazione di 4,8 stelle su Trustpilot, Godeal24 ha costruito una reputazione solida tra gli utenti a livello internazionale.

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