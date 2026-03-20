Office Online Server chiude nel 2026: cosa cambia per SharePoint e perché ONLYOFFICE può essere l’alternativa

Office Online Server (OOS) è la componente server-side della suite Microsoft progettata per portare le funzionalità di visualizzazione e modifica dei documenti Office direttamente nel browser, all’interno di ambienti on-premise. È il motore che consente a piattaforme come SharePoint o Exchange di offrire editing web-based per file Word, Excel e PowerPoint senza dover installare client locali e senza appoggiarsi al cloud Microsoft 365.

Nel corso degli anni OOS è diventato un elemento chiave in molte architetture enterprise: è utilizzato per abilitare co-editing, anteprima dei documenti, gestione centralizzata dei file e la collaborazione tra utenti distribuiti, mantenendo però i dati all’interno dell’infrastruttura aziendale o del data center usato dall’impresa. La sua diffusione è stata particolarmente rilevante in contesti dove il controllo del dato rappresenta un requisito imprescindibile, come nella Pubblica Amministrazione, nella sanità e nel settore finanziario, ma anche in aziende che adottano modelli ibridi o completamente on-premise per ragioni di sicurezza, compliance o governance IT.

Come funziona Office Online Server e cosa comporta la fine del supporto il 31 dicembre 2026

A livello operativo, OOS si integra con SharePoint tramite Office Web Apps, fungendo da layer applicativo che trasforma il repository documentale in un ambiente collaborativo completo.

Gli utenti possono aprire, modificare e condividere documenti direttamente dal browser, con funzionalità simili a quelle delle applicazioni desktop, ma senza uscire dall’ecosistema aziendale. Un simile approccio ha permesso per anni di conciliare due esigenze apparentemente opposte: modernizzare l’esperienza utente e, allo stesso tempo, evitare la dipendenza da servizi cloud pubblici.

La fine del supporto a Office Online Server, fissata da Microsoft al 31 dicembre 2026, non è quindi una semplice dismissione tecnica. Per molte organizzazioni rappresenta la perdita di un componente prezioso che ha sostenuto modelli operativi consolidati, basati su infrastrutture controllate e su un equilibrio preciso tra collaborazione e sovranità del dato.

Per molte organizzazioni l’accantonamento del supporto da parte di Microsoft rappresenta l’inizio di una decisione infrastrutturale delicata, soprattutto in quei contesti in cui SharePoint continua a essere un nodo centrale nella gestione documentale, nei processi interni e nella collaborazione tra uffici.

In questo scenario si inserisce la nuova proposta di ONLYOFFICE, che ha annunciato il proprio posizionamento come alternativa a Office Online Server e, parallelamente, ha rilasciato la versione 3.1.0 del connettore SharePoint, ampliando in modo significativo le funzioni disponibili per gli ambienti enterprise.

La novità non riguarda quindi soltanto l’aggiornamento di un’integrazione, ma va letta come una mossa precisa dentro un mercato che, da qui alla fine del 2026, vedrà molte organizzazioni interrogarsi su quale direzione intraprendere.

ONLYOFFICE punta sul controllo dell’infrastruttura come leva competitiva

Il punto di forza comunicato da ONLYOFFICE è chiaro: offrire una suite per ufficio open source, distribuibile on-premise o in ambienti controllati, con licenze a vita e con un’impostazione che permette di mantenere dati e processi sotto la governance dell’organizzazione.

Non si tratta soltanto di una questione economica, anche se la prevedibilità del licensing rimane un elemento importante; il vero tema è la possibilità di non dover rinunciare al presidio dell’infrastruttura pur continuando a lavorare in modo collaborativo sui documenti.

Molte realtà non cercano semplicemente un editor documentale alternativo, ma una piattaforma che consenta di preservare workflow già consolidati, integrazioni esistenti e criteri interni di sicurezza.

La concorrenza non si gioca solo sulle funzionalità dell’editor, ma sulla capacità di inserirsi in modo realistico in ecosistemi IT stratificati, spesso ibridi, dove la sostituzione di un tassello può avere effetti a catena su autorizzazioni, processi, audit e modelli di collaborazione.

Il connettore SharePoint 3.1.0 di ONLYOFFICE è vera novità

L’aggiornamento alla versione 3.1.0 del connettore SharePoint è uno degli aspetti più rilevanti annunciati da ONLYOFFICE, che non si limita a ribadire la propria disponibilità come alternativa a OOS, ma cerca di rendere più credibile quella proposta estendendo in modo tangibile le funzioni disponibili direttamente dentro SharePoint.

Uno degli aspetti più interessanti è l’introduzione di un editor PDF completo in SharePoint.

In ambienti aziendali e istituzionali il PDF continua a essere un formato cruciale, non solo per l’archiviazione e la distribuzione, ma anche per la circolazione di modulistica, documenti firmabili, allegati procedurali e contenuti destinati a revisioni interne. Poter intervenire sui PDF senza uscire dall’ambiente SharePoint significa ridurre i passaggi, limitare l’uso di software esterni e rendere più coerente l’esperienza utente. La possibilità di modificare oggetti, aggiungere annotazioni, compilare moduli e sfruttare OCR e funzioni AI amplia ulteriormente il raggio d’azione della piattaforma, spostando il PDF da semplice formato finale a documento “vivo” all’interno del ciclo operativo.

Per molte imprese questo è un dettaglio meno banale di quanto sembri. Il PDF resta spesso il punto terminale di approvazioni, trasmissioni formali e archiviazione.

Integrare capacità di editing e annotazione direttamente in SharePoint consente di ridurre la frammentazione, contenere i rischi di dispersione delle versioni e mantenere meglio la tracciabilità delle attività.

Il supporto a Visio e ai formati macro-enabled parla direttamente al mondo enterprise

Un secondo elemento strategico dell’aggiornamento annunciato da ONLYOFFICE consiste nell’introduzione del visualizzatore dedicato ai diagrammi Visio, con supporto a formati come VSDX, VSDM, VSSX e varianti.

Anche questa scelta risponde a un’esigenza molto concreta. In numerosi contesti enterprise, i diagrammi non sono materiali accessori: rappresentano processi, reti, strutture organizzative, flussi applicativi, mappe infrastrutturali e documentazione tecnica. Consentirne la visualizzazione all’interno di SharePoint amplia la fruibilità del repository documentale e riduce la dipendenza da strumenti specifici installati solo su determinate postazioni.

Ancora più significativo, però, è l’ampliamento del supporto in modifica per formati come DOCM, DOTM, XLSB, XLSM, POTM e PPSM.

ONLYOFFICE punta a entrare in ambienti nei quali i documenti Office non sono file “standardizzati” in senso minimale, ma oggetti complessi, spesso arricchiti da macro, template e logiche operative stratificate nel tempo. È proprio in questi contesti che una migrazione può diventare difficile, perché non basta aprire un documento: bisogna preservarne la funzionalità dentro processi reali, spesso costruiti in anni di adattamenti interni.

L’obiettivo non è rivolgersi soltanto a chi lavora con file lineari, bensì anche a quelle organizzazioni che hanno un patrimonio documentale più articolato e, di conseguenza, un fabbisogno molto più complesso quando si parla di eventuali transizioni.

La partita si giocherà su tre fattori: governance, compatibilità e sostenibilità

Da qui al dicembre 2026, le organizzazioni che usano SharePoint dovranno probabilmente valutare le alternative con un approccio meno orientato al singolo prodotto e più attento all’intera filiera documentale. Le domande chiave saranno almeno tre.

La prima riguarda la governance. Dove risiedono i dati? Chi controlla l’infrastruttura? Quali margini esistono per mantenere segregazione, auditing e conformità senza dipendere totalmente da un cloud pubblico? In alcuni settori questa domanda sarà decisiva più delle singole funzioni dell’editor.

La seconda riguarda la compatibilità reale. Non basta dichiarare il supporto ai formati: occorre verificare come si comportano documenti complessi, template, fogli con automazioni, presentazioni con elementi avanzati, PDF annotati, flussi approvativi e repository storici. L’efficacia di una soluzione si misura nella continuità operativa, non nella sola disponibilità teorica di un formato.

La terza riguarda la sostenibilità economica e organizzativa. Le licenze a vita e l’approccio self-hosted possono risultare attraenti per chi vuole prevedibilità e controllo, ma vanno letti insieme ai costi di gestione interna, al presidio infrastrutturale necessario, alla formazione degli utenti e alla manutenzione del sistema nel tempo.

Anche per questo la scelta non sarà identica per tutti: alcune organizzazioni convergeranno verso il cloud, altre cercheranno un modello ibrido, altre ancora valorizzeranno alternative on-premise per conservare un perimetro di autonomia più ampio.

Perché la mossa di ONLYOFFICE può attirare PA, sanità e finanza

Il messaggio di ONLYOFFICE appare costruito in modo particolare per i settori in cui la sovranità del dato non è un argomento di marketing, ma una condizione imprescindibile.

La Pubblica Amministrazione deve spesso conciliare continuità del servizio, requisiti normativi e infrastrutture non sempre facili da rinnovare rapidamente. La sanità gestisce documentazione sensibile, spesso distribuita tra reparti, sedi e sistemi informativi eterogenei. La finanza, dal canto suo, vive in un equilibrio costante tra efficienza, compliance e controllo dei processi.

In tutti questi ambiti, una soluzione come ONLYOFFICE che promette collaborazione documentale avanzata senza spingere obbligatoriamente verso il cloud pubblico può trovare un terreno favorevole.

La presenza di funzioni come co-editing in tempo reale, cronologia delle versioni e condivisione sicura rafforza ulteriormente questa narrazione: l’idea è offrire un’esperienza moderna senza costringere l’organizzazione a rinunciare al controllo completo sui dati e sull’infrastruttura.