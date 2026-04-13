LibreOffice, perché TDF ha escluso gli sviluppatori Collabora

La frattura emersa ad aprile 2026 attorno a The Document Foundation (TDF) non nasce da uno scontro tecnico sul codice di LibreOffice, ma da una questione molto più delicata: la tenuta giuridica e organizzativa di una fondazione senza scopo di lucro che gestisce un progetto open source globale (con licenza libera, è quindi un software libero a tutti gli effetti), con interessi comunitari, rapporti con aziende commerciali e obblighi formali verso autorità, revisori e sostenitori economici.

Il nodo non riguarda il valore dei singoli sviluppatori di Collabora – che TDF continua a riconoscere apertamente – ma la gestione dei conflitti di interesse che possono manifestarsi in seno alla fondazione.

Collabora rappresenta uno dei principali contributori al codice di LibreOffice, con sviluppatori che coprono una quota rilevante dello sviluppo core. L’azienda con sede a Cambridge (Regno Unito) ha sviluppato Collabora Office, una suite collaborativa per l’ufficio il cui codice è stato parzialmente derivato proprio da LibreOffice. Disponibile anche in versione gratuita, Collabora Office è comunque un prodotto frutto del lavoro di una società dal carattere spiccatamente commerciale.

TDF, in quanto fondazione non profit, deve garantire indipendenza decisionale e conformità legale, soprattutto in materia di gestione del marchio e dei processi economici.

La rottura si è concretizzata quando la fondazione ha deciso di revocare la membership a oltre 30 sviluppatori affiliati a Collabora, inclusi contributori di primo piano al progetto LibreOffice, sostenendo che la presenza di soggetti legati a interessi commerciali negli organi decisionali possa generare conflitti tali da mettere a rischio lo status giuridico della fondazione.

Sullo sfondo emergono tensioni profonde legate al modello di sviluppo ibrido di LibreOffice, dove aziende private costruiscono prodotti commerciali derivati – come Collabora Office, appunto – partendo dalla stessa base open, ingenerando inevitabilmente confronti in materia di governance, priorità evolutive e controllo dell’identità del progetto.

In nuova nuova lettera aperta “ad alcuni” sviluppatori di Collabora, TDF prova a spostare il dibattito su un terreno meno emotivo.

Italo Vignoli, uno dei fondatori di TDF, del progetto LibreOffice e di Associazione LibreItalia, di cui è presidente onorario, afferma che la sospensione della membership non equivale a un giudizio morale sui programmatori coinvolti. Anzi, riconosce il valore dei loro contributi – definiti generosi e onesti -. La rottura, prosegue Vignoli, nasce altrove: secondo la fondazione, alcuni rappresentanti aziendali eletti negli organi direttivi hanno agito in modo tale da mettere in pericolo lo status non profit dell’organizzazione.

Nel materiale pubblicato il 10 aprile, TDF collega la nuova stretta regolatoria a due audit finanziari falliti e a rilievi scritti di revisori indipendenti riferiti al 2023 e al 2024, con comportamenti problematici fatti risalire addirittura al 2020.

Il punto chiave dello scontro sta in una decisione formale con implicazioni molto concrete: il Membership Committee di TDF ha sospeso temporaneamente lo status di membro per gli sviluppatori dipendenti di aziende dell’orbita commerciale, applicando le nuove Community Bylaws introdotte dopo due audit finanziari falliti. Quegli audit avevano evidenziato criticità legate a conflitti di interesse nella gestione di gare, marchi e altre attività sensibili, ritenute sufficientemente gravi da poter mettere a rischio lo status di ente non profit.

Le nuove regole stabiliscono infatti che non possa mantenere la membership chi lavora per aziende coinvolte in contenziosi legali con TDF, ma il perimetro è limitato ai casi più critici: situazioni in cui si ipotizza un danno alla fondazione, un uso improprio dei fondi o una compromissione dei suoi asset, come certificato da revisori indipendenti e consulenti legali.

Va detto però che la misura non esclude questi sviluppatori dalla vita tecnica del progetto: continuano a far parte dell’Engineering Steering Committee, partecipano a mailing list, forum ed eventi, e restano pienamente attivi nello sviluppo, segno che la linea di TDF separa in modo netto la governance istituzionale dalla collaborazione sul codice.

Il nuovo intervento di Vignoli a nome di TDF arriva dopo una serie di strali tra Collabora e la fondazione, che si susseguono ormai da settimane.

Il post è innanzi tutto una risposta alla critica pungente di Mike Kaganski, dipendente di Collabora e tra i maggiori contributori storici al progetto LibreOffice. Lo avevamo ricordato anche la scorsa estate per via del blocco del suo account da parte di Microsoft.

Vignoli, rivolgendosi direttamente a Kaganski, ne tesse le lodi e scrive:

Vi siamo grati. Ci dispiace che questo sia l’esito. Non stiamo dicendo che siate persone cattive, cattivi collaboratori o cattivi membri della nostra comunità.

The Document Foundation e il progetto LibreOffice sono aperti, per definizione e per principio, a tutti gli sviluppatori. Le nostre porte non sono mai state chiuse a nessuno di voi e non lo saranno mai.

L’eccellenza tecnica e l’entusiasmo per il lavoro di squadra che avete dimostrato più volte sono i pilastri dei nostri successi comuni.

Dobbiamo però ammettere che la struttura presentava dei difetti e che il danno era reale. Non avremmo potuto correggere la struttura senza che ciò comportasse conseguenze, seppur temporanee, anche per persone che non lo meritavano.