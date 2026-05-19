Offerta a tempo: Office 2021 e Windows 11 Pro a vita, a partire da 12€!

Non sfrutti mai davvero tutte le nuove funzioni incluse nel tuo pacchetto Office in abbonamento? Oppure ti ritrovi a usare solo le funzioni più essenziali delle suite per la produttività? Se ti servono applicazioni affidabili e professionali, MS Office Professional 2021 punta sulla semplicità. Approfitta di un’offerta su strumenti che userai ogni giorno: Office 2021 Pro porta sul tuo PC otto applicazioni per migliorare il flusso di lavoro e, in occasione del 6° anniversario di Godeal24, puoi acquistarle tutte a soli 29,89€.

Basta accumulare costi ricorrenti per gli abbonamenti: acquisti una volta e usi per sempre Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access, OneNote e anche MS Teams nella versione gratuita. Non è richiesta la connettività cloud: basta scaricare le app sul dispositivo e lavorare offline quando serve. Puoi quindi dire addio al costoso abbonamento a 365.

La versione Pro è pensata specificamente per Windows; se invece utilizzi un Mac, la scelta più adatta è Office 2021 Home and Business. Anche la versione per Mac è attualmente in offerta: con soli 44,99€ puoi installare sul tuo Mac una suite per la produttività con licenza a vita, risparmiando il 90%.

È la classica esperienza MS, aggiornata per il modo in cui si lavora oggi. Un upgrade semplice, adatto a quasi ogni budget.

Non pagare di più per avere meno: acquista licenze Office a vita a prezzi bassi.

Windows 11 Pro costa 200€ se acquistato direttamente dal sito ufficiale. Godeal24, però, lo propone a soli 12€ per un periodo limitato.

Il risparmio è di 188€ sull’ultima versione del sistema operativo Windows: un’occasione interessante per chi desidera effettuare l’upgrade. Non è stato indicato con precisione quando il prezzo tornerà a salire, ma è probabile che l’offerta non resti disponibile ancora a lungo.

Che occasione: l’ultima licenza Windows scende a 12€!

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Perché scegliere Godeal24?

Godeal24 si concentra su licenze software garantite con consegna digitale, senza costi di spedizione. Oltre alla licenza software, non devi sostenere altre spese.

Sono incluse anche consulenze gratuite con il team di assistenza clienti professionale, sia per eventuali domande prima dell’acquisto sia per ricevere supporto dopo l’ordine. L’attenzione di Godeal24 alla soddisfazione dei clienti si riflette nelle migliaia di recensioni autentiche e nell’eccellente valutazione di 4,8 stelle su Trustpilot.

Se cerchi un modo conveniente per attivare in modo permanente la tua licenza, Godeal24 è una soluzione da prendere in considerazione. Tutte le licenze sono prodotti MS originali: non aspettare, completa l’ordine finché il codice sconto è ancora valido.

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