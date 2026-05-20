Basta cloud pubblico: Synology DS1825+ porta collaborazione Office ed email dentro l'azienda

Per anni la collaborazione aziendale è stata quasi automaticamente associata ai grandi ecosistemi cloud pubblici. Documenti condivisi, email, fogli di calcolo collaborativi, sincronizzazione multiutente e archiviazione remota sono diventati sinonimo di piattaforme ospitate da provider esterni. Oggi, però, molte imprese stanno iniziando a riconsiderare questo modello.

Il tema non riguarda soltanto i costi o la semplicità di gestione. Al centro della discussione ci sono controllo del dato, conformità normativa, resilienza operativa e sovranità digitale. Dove finiscono realmente i dati aziendali? Chi li gestisce? E cosa accade se un servizio cloud cambia condizioni, aumenta i costi o subisce un’interruzione?

Soluzioni come Synology Office e Synology MailPlus offrono un approccio alternativo, soprattutto se abbinate a un’infrastruttura moderna e scalabile come Synology DS1825+.

La centralità del concetto di sovranità digitale

Negli ultimi anni il concetto di data sovereignty è passato da argomento tecnico a priorità concreta per le aziende di qualsiasi dimensione. Le imprese vogliono sapere con precisione dove sono archiviati i dati, quali normative si applicano e chi può accedervi.

Per molte PMI italiane ed europee il tema è diventato ancora più importante con l’aumento delle normative sulla protezione dei dati e con la crescente attenzione verso il rischio di lock-in tecnologico. Delegare completamente comunicazioni, file e strumenti collaborativi a servizi esterni significa spesso rinunciare a una parte del controllo sui dati e sui flussi correlati.

Un’infrastruttura privata basata su NAS enterprise-ready come il Synology DS1825+ consente invece di riportare documenti, email e flussi di lavoro all’interno del perimetro aziendale, mantenendo al tempo stesso la flessibilità tipica del cloud.

Con una piattaforma incentrata sulle soluzioni Synology, l’azienda può:

mantenere pieno possesso dei dati;

decidere politiche di retention e backup;

applicare controlli granulari sugli accessi;

ridurre la dipendenza da piattaforme SaaS esterne;

integrare sicurezza, backup e collaborazione in un unico ambiente operativo.

Collaborazione privata: il ruolo di Synology Office

Molte aziende utilizzano ancora file condivisi via email, avvalendosi spesso di servizi di storage cloud in modo disordinato, quando l’email non permette di gestire allegati oltre i 25 MB. L’impostazione fortemente frammentata che ne scaturisce espone a problemi di conformità, contribuisce a introdurre errori (versioni non aggiornate dei documenti che sono prese per buone da personale e collaboratori) e introduce molteplici copie delle stesse risorse, spesso disallineate l’una rispetto all’altra.

Synology Office, installabile su un NAS come DS1825+, nasce proprio per affrontare questo problema.

La piattaforma consente di creare documenti, fogli di calcolo e presentazioni collaborative direttamente all’interno dell’infrastruttura aziendale, mantenendo i dati su uno storage locale controllato direttamente dall’impresa.

I componenti della suite Synology Office supportano, ad esempio, l’editing simultaneo multiutente, la cronologia delle revisioni, i commenti e la condivisione centralizzata: questo significa che dotandosi di un NAS come Synology DS1825+, è possibile abilitare l’elaborazione dei documenti aziendali, in locale o da remoto, attraverso un unico sistema centralizzato che è totalmente sotto il controllo della singola impresa. Il tutto senza più dover condividere un singolo byte con fornitori terzi.

I vantaggi di Synology Office

Il modello di funzionamento di Synology Office richiama le moderne suite cloud collaborative, ma non vi è alcun trasferimento dei dati su infrastrutture esterne.

In un contesto professionale questo cambia radicalmente la gestione delle procedure aziendali:

i team possono lavorare contemporaneamente sugli stessi documenti;

i dati rimangono in azienda;

versioning e rollback aiutano a mitigare cancellazioni accidentali o modifiche errate;

l’IT mantiene controllo completo su autenticazione, permessi e auditing.

Per studi professionali, aziende manifatturiere, realtà sanitarie od organizzazioni che trattano informazioni personali e riservate, il vantaggio è evidente: collaborazione moderna senza rinunciare al controllo.

MailPlus: il controllo dell’email torna all’azienda e la posta resta privata

L’email continua ad essere uno degli strumenti privilegiati per la gestione delle comunicazioni aziendali: contratti, comunicazioni commerciali, workflow di approvazione, notifiche automatiche e documentazione transitano ancora prevalentemente attraverso la posta elettronica. Tuttavia, molte aziende dipendono totalmente da provider esterni per la gestione del servizio.

Synology MailPlus propone un approccio differente: creare una piattaforma email privata con interfaccia moderna, funzioni collaborative e gestione centralizzata direttamente sull’infrastruttura Synology.

Il sistema proposto da Synology integra webmail moderna, gestione multi-dominio, ricerca veloce, sicurezza avanzata, protezione antimalware e antispam, sincronizzazione multipiattaforma e assicura alta disponibilità.

Per molte imprese ciò significa recuperare il controllo su una componente critica dell’operatività quotidiana. Affiancando MailPlus a Synology Office, si ottiene un sistema unificato in cui documenti, comunicazioni e storage convivono nello stesso ambiente, semplificando governance e sicurezza.

L’architettura di MailPlus e la sicurezza del sistema

Dal punto di vista architetturale, MailPlus supporta protocolli standard come SMTP, IMAP e POP3, è compatibile con i client desktop tradizionali, i dispositivi mobili e le webmail browser-based.

Uno degli elementi tecnicamente più rilevanti riguarda la sicurezza. MailPlus adotta infatti un sistema di protezione multilivello che comprende: il motore antispam Rspamd con apprendimento automatico, capace di migliorare il rilevamento dei messaggi indesiderati nel tempo; le DNSBL, liste DNS utilizzate per bloccare server e indirizzi IP associati a spam o attività malevole; il greylisting, una tecnica che ritarda temporaneamente le email provenienti da mittenti sconosciuti per ostacolare l’invio automatico di spam; la scansione antivirus tramite ClamAV per individuare malware e allegati pericolosi; policy di autenticazione SMTP per verificare l’identità dei server autorizzati all’invio delle email; blocklist e allowlist personalizzabili per consentire o bloccare specifici mittenti; filtri avanzati sui contenuti e sugli allegati delle email.

L’infrastruttura supporta inoltre standard fondamentali per la deliverability e l’autenticazione delle email moderne, come SPF, DKIM e DMARC, elementi ormai essenziali per ridurre spoofing, phishing e falsificazione delle comunicazioni aziendali.

Configurazioni ad alta disponibilità (HA)

Synology ha progettato MailPlus anche per gli ambienti business con requisiti elevati di continuità operativa.

La soluzione supporta infatti configurazioni MailPlus High Availability, creando cluster on-premise composti da due NAS Synology sincronizzati in tempo reale. In caso di problemi hardware, manutenzione o aggiornamento, il failover avviene automaticamente in pochi secondi, mantenendo il servizio sempre raggiungibile e disponibile per gli utenti.

Nel cluster HA, ciascun nodo mantiene servizi completi di gestione SMTP, indicizzazione, ricerca full-text, protezione antispam, scansione antivirus, sincronizzazione mailbox e storage dei messaggi.

Monitoraggio in tempo reale e migrazione da altri servizi email

Particolarmente interessante è anche il sistema di monitoraggio integrato in MailPlus: gli amministratori possono analizzare code SMTP, stato dei servizi, statistiche spam, log di consegna, eventi di sicurezza, stato del cluster HA, connessioni IMAP/POP3/SMTP in tempo reale.

MailPlus include inoltre strumenti di migrazione che semplificano il passaggio da Gmail, Google Workspace, Microsoft Exchange, Yahoo o altri server IMAP, riducendo complessità e downtime durante la transizione verso un’infrastruttura completamente privata.

In questo contesto, il ruolo del NAS DS1825+ diventa cruciale: le prestazioni I/O elevate, il networking 2,5 GbE integrato, la possibilità di utilizzare cache NVMe e l’espandibilità fino a 18 drive consentono di sostenere workload mail intensivi, indicizzazione continua e accessi concorrenti multiutente senza compromettere reattività e affidabilità della piattaforma.

AI in Synology Office e MailPlus: produttività avanzata senza rinunciare alla privacy

Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale stanno diventando uno degli elementi più richiesti dagli utenti business. Riassumere conversazioni email molto lunghe, generare bozze di risposta, tradurre documenti, correggere testi, migliorare la scrittura od ottenere supporto nella creazione di formule e contenuti sono attività che oggi molte aziende considerano essenziali per velocizzare i flussi di lavoro quotidiani.

Con Synology Productivity AI, le funzionalità intelligenti risultano disponibili all’interno di Office e MailPlus mantenendo però un approccio coerente con il concetto di sovranità digitale.

Nel caso di MailPlus AI, gli utenti possono ad esempio:

riassumere automaticamente conversazioni email molto lunghe;

generare bozze di risposta contestuali;

ottenere suggerimenti intelligenti per le risposte;

correggere, riformulare o migliorare il tono dei messaggi;

velocizzare la gestione delle email ripetitive.

All’interno di Synology Office, le funzionalità AI aiutano invece nella stesura dei documenti, nella revisione dei testi, nella traduzione automatica e persino nella generazione di formule per i fogli di calcolo tramite linguaggio naturale.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il modo in cui Synology gestisce privacy e sicurezza. Attraverso Synology AI Console, gli amministratori possono integrare provider AI come OpenAI, Azure OpenAI, Google Vertex AI, Amazon Bedrock o modelli locali self-hosted compatibili con le API OpenAI, mantenendo controllo centralizzato su autorizzazioni, utilizzo e log delle attività AI.

Sono inoltre previste funzioni di de-identificazione dei dati: le informazioni riservate possono essere mascherate localmente prima dell’invio ai servizi AI esterni, riducendo il rischio di esposizione di dati riservati e facilitando la conformità normativa.

NAS Synology DS1825+: punto di riferimento del private cloud collaborativo

Un dispositivo come il Synology DS1825+ non nasce come semplice NAS per finalità di archiviazione. È progettato come nodo infrastrutturale multifunzione capace di consolidare storage, collaborazione, email, backup e sincronizzazione in un’unica piattaforma.

Il sistema utilizza un processore AMD Ryzen V1500B quad-core a 2,2 GHz con memoria ECC DDR4 espandibile. La presenza della memoria ECC non è un dettaglio secondario. Negli ambienti collaborativi multiutente, dove documenti, database mail e cache sono modificati in continuazione, la protezione contro errori di memoria assume importanza critica per garantire integrità dei dati e affidabilità operativa.

Le caratteristiche principali del Synology DS1825+

Caratteristica Synology DS1825+ Formato NAS desktop a 8 vani Processore AMD Ryzen V1500B quad-core a 2,2 GHz Memoria DDR4 ECC, espandibile fino a 32 GB Vani unità 8 bay Espansione Fino a 18 unità con moduli di espansione Synology Capacità massima RAW Fino a 432 TB Networking integrato 2 porte 2,5 GbE Upgrade rete Supporto schede PCIe per 10 GbE / 25 GbE Cache SSD 2 slot M.2 NVMe per cache SSD Prestazioni dichiarate Fino a 2.239 MB/s in lettura e 1.573 MB/s in scrittura sequenziale Scenari d’uso Private cloud, collaborazione, posta elettronica, backup, sincronizzazione e archiviazione centralizzata

La presenza del networking dual 2,5 GbE è particolarmente rilevante: molte PMI utilizzano ancora NAS limitati in termini di interfaccia di rete. Sono dispositivi che diventano rapidamente colli di bottiglia quando si introducono collaborazione in tempo reale, sincronizzazione continua e accessi simultanei multiutente.

DS1825+ nasce invece già predisposto per gestire i workload più pesanti: Synology dichiara throughput sequenziali fino a oltre 2.239 MB/s in lettura e 1.573 MB/s in scrittura.

Si tratta di numeri fondamentali quando il NAS non svolge più solo funzione di storage passivo ma ospita editing simultaneo di documenti, indicizzazione documentale, database collaborativi, servizi mail, sincronizzazione cross-site, snapshot continui e backup live.

Collaborazione distribuita e lavoro ibrido

Team distribuiti, dispositivi eterogenei e accessi remoti continui richiedono strumenti capaci di mantenere sincronizzazione e sicurezza senza introdurre complessità.

Se il lavoro remoto modifica profondamente le dinamiche collaborative, aumentando l’uso di strumenti digitali asincroni e la necessità di accesso continuo alle informazioni condivise, una piattaforma privata come quella costruibile con DS1825+, Office e MailPlus permette ai team di lavorare da qualsiasi luogo mantenendo centralizzazione e controllo del dato.

Backup, resilienza e continuità operativa

Considerato il ruolo assolutamente centrale ricoperto dagli strumenti di collaborazione e dall’email, la robustezza dell’infrastruttura assume un’importanza critica.

DS1825+ assicura supporto RAID avanzato, espansione progressiva della capacità, snapshot e versioning, replica dei dati, sincronizzazione NAS-to-NAS e backup centralizzati: documenti collaborativi e posta elettronica possono essere protetti con politiche di continuità operativa integrate nella stessa infrastruttura.

Per molte aziende l’approccio riduce significativamente complessità e costi rispetto all’utilizzo di servizi separati per collaboration, email, backup e storage.

Conclusioni

Per molte aziende, modernizzare l’ambiente di lavoro significa ancora affidarsi completamente ai grandi provider cloud pubblici. L’approccio proposto da Synology dimostra invece che esiste un’alternativa concreta: costruire una piattaforma collaborativa completa, efficace ed efficiente mantenendo pieno controllo su dati, infrastruttura e processi.

La combinazione tra Synology Office, Synology MailPlus e Synology DS1825+ permette di creare un ecosistema integrato in cui collaborazione documentale, posta elettronica, backup, sincronizzazione e protezione dei dati convivono all’interno di una soluzione locale che guarda al concetto di sovranità del dato.

Il valore dell’architettura Synology non risiede soltanto nelle specifiche hardware del NAS o nelle funzionalità delle singole applicazioni, ma soprattutto nella convergenza infrastrutturale: meno piattaforme da gestire, minore frammentazione dei dati, maggiore visibilità amministrativa e controllo diretto sui flussi aziendali.

Per le PMI italiane ed europee, spesso chiamate a confrontarsi con requisiti sempre più stringenti in termini di cybersecurity, continuità operativa e conformità normativa, una soluzione come DS1825+ rappresenta molto più di un semplice sistema di archiviazione. Diventa il punto centrale di un private cloud aziendale capace di sostenere ogni genere di carico di lavoro, collaborazione distribuita e accesso remoto sicuro senza dover necessariamente trasferire dati sensibili verso infrastrutture esterne.

In un contesto in cui la sovranità digitale sta assumendo un ruolo sempre più strategico, la possibilità di mantenere email, documenti, workflow e backup all’interno del perimetro aziendale costituisce un vantaggio concreto non solo dal punto di vista della sicurezza, ma anche in termini di governance, affidabilità e autonomia tecnologica.

In collaborazione con Synology