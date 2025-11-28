Collabora Office: il LibreOffice reinventato che fa dimenticare Microsoft Office ed è gratis

Pensate a una suite per l’ufficio open source che prenda il meglio di LibreOffice ma aggiunga un’interfaccia più moderna, semplificata e, soprattutto, sia ottimizzata per la produttività e la collaborazione. La britannica Collabora Productivity ha annunciato il rilascio di Collabora Office per desktop (download), soluzione compatibile con i sistemi Windows, Linux e macOS che supporta sia il formato Microsoft Office Open XML che OpenDocument.

Gli utenti possono ora aprire, modificare e collaborare sui documenti salvati nei formati che usano abitualmente, sia per semplici modifiche rapide sia per lavori più complessi, in un ambiente familiare e ottimizzato per un’esperienza utente gratificante.

Una suite desktop moderna, ispirata a Collabora Online

Collabora Online (COOL) è la soluzione open source di Collabora Productivity per l’editing collaborativo dei documenti su larga scala. Con un’interfaccia coerente, intuitiva e basata su barre degli strumenti semplificate, COOL riduce il disordine e permette agli utenti di concentrarsi sugli strumenti che usano più di frequente.

Ora, la stessa esperienza è disponibile anche offline, senza più bisogno di aprire il browser Web, con un’interfaccia coerente e facilmente esplorabile che integra elementi moderni come JavaScript, CSS, Canvas e WebGL, garantendo un passaggio fluido tra lavoro online e offline.

Suite Office completa e moderna

Collabora Office offre word processor e desktop publishing, foglio elettronico avanzato, presentazioni professionali, un’applicazione di disegno per grafica vettoriale e diagrammi di flusso

La suite è progettata per i flussi di lavoro quotidiani dei professionisti, con impostazioni semplificate e predefinite, riducendo la complessità rispetto ad altre suite open source.

Come accennato in precedenza, inoltre, Collabora Office per desktop supporta sia OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) sia ODF (ODT, ODS), garantendo compatibilità totale con Microsoft Office e aderenza agli standard internazionali, promuovendo la sovranità digitale (i file restano sui dispositivi dell’utente senza più bisogno di elaborarli su piattaforme cloud).

A tal proposito, la suite è offline-first e completamente open source: i documenti restano sul dispositivo a meno che l’utente decida di condividerli, rispettando dati, processi e privacy.

La base è, in parte, il codice di LibreOffice

Collabora è una realtà storicamente nota per il suo contributo al progetto LibreOffice: Collabora Office Desktop non risulta essere un semplice clone di LibreOffice, ma piuttosto un fork orientato alla collaborazione.

La suite si propone come un’alternativa moderna e collaborativa, combinando il motore stabile di LibreOffice con un’interfaccia più pulita e una gestione dei documenti ottimizzata per scenari Web e desktop. È davvero apprezzabile proprio la scelta della GUI, con un’interfaccia moderna e vicina a quella di Microsoft Office. Un punto a favore anche l’integrazione con piattaforme self-managed come Nextcloud. Il supporto per lo scaling avanzato e, su Linux, la compatibilità con Wayland sono la classica ciliegina sulla torta.

Struttura del software

Il pacchetto desktop di Collabora Office è essenzialmente una versione di Collabora Online incapsulata tramite una soluzione simile a Electron, ma che sfrutta il motore del browser nativo del sistema (WebKit o Chromium) invece di Electron puro.

Questo approccio permette di mantenere un’unica codebase per le versioni online e desktop, semplificando manutenzione e aggiornamenti, anche se alcune funzionalità desktop native di LibreOffice appaiono ridotte.

Download e compatibilità

Collabora Office per desktop è disponibile gratuitamente per:

Gli utenti e i partner sono invitati a provare la versione e fornire feedback, contribuendo allo sviluppo della suite.