Office 2019 per Mac diventa in sola lettura e scoppia la polemica

Chi ha acquistato una licenza perpetua di Microsoft Office per Mac si aspettava una cosa molto semplice: continuare a usare Word, Excel o PowerPoint anche dopo la fine del supporto ufficiale, magari senza aggiornamenti di sicurezza ma con le funzionalità principali ancora operative. Proprio su questo punto si è aperta una discussione piuttosto accesa dopo la comparsa di diverse segnalazioni relative a Office 2019 e Office 2021 per macOS. Al centro della questione c’è una modalità chiamata Reduced Functionality Mode, nota da anni nell’universo Office ma finita nuovamente sotto i riflettori per motivi molto particolari.

Le prime informazioni sono emerse attraverso documentazione pubblica, segnalazioni degli utenti e una pagina pubblicata su ConsumerRights.wiki. La vicenda riguarda prodotti commercializzati come acquisto una tantum, quindi differenti rispetto a Microsoft 365 basato su abbonamento. Le critiche coinvolgono anche il concetto stesso di proprietà del software e il ruolo delle infrastrutture di validazione online che continuano a influenzare applicazioni installate in locale.

Microsoft Office 2019 per Mac è arrivato sul mercato nel settembre 2018, mentre Office 2021 per Mac ha debuttato ad ottobre 2021, esattamente come Windows 11. Entrambe le suite hanno supportato i processori Intel e, successivamente, Apple Silicon attraverso le normali evoluzioni del software. Il fatto è che molte installazioni dipendono ancora da meccanismi di attivazione, certificati digitali e controlli di licenza che restano esterni al dispositivo dell’utente. Ed è proprio qui che nasce il problema.

Come funziona la modalità view-only di Office

La cosiddetta modalità “sola lettura” non rappresenta una novità assoluta: Microsoft la utilizza da tempo quando un prodotto non riesce a verificare correttamente la licenza o quando rileva anomalie nell’attivazione. In pratica l’utente può aprire documenti esistenti, leggerli e stamparli; non può creare nuovi file, modificarli o salvarli.

Dal punto di vista tecnico si tratta di una limitazione integrata nelle applicazioni Office. Word, Excel e PowerPoint continuano ad avviarsi normalmente, ma alcune funzioni sono disattivate dopo il fallimento dei controlli di autenticazione.

La logica è presente da anni all’interno del codice della suite e può attivarsi in diversi scenari: licenze scadute, problemi di connettività con i server Microsoft, certificati non validi oppure software non più compatibile con l’ambiente operativo.

Secondo la documentazione Microsoft aggiornata nelle ultime settimane, dal 13 luglio 2026 alcuni utenti potrebbero ritrovarsi proprio in questa situazione. L’azienda spiega che il fenomeno può verificarsi quando le applicazioni Office non riescono più a soddisfare determinati requisiti di supporto oppure non possono essere aggiornate alle versioni richieste.

Il tema dei certificati digitali

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il possibile ruolo dei certificati utilizzati durante la verifica delle licenze. Diversi osservatori hanno evidenziato come alcune configurazioni macOS più datate potrebbero incontrare problemi nella validazione delle catene di fiducia necessarie per comunicare correttamente con i servizi Microsoft.

Va detto però che non esiste, almeno per ora, una spiegazione tecnica completa pubblicata da Microsoft che descriva in dettaglio tutti i meccanismi coinvolti. Alcune analisi indipendenti collegano il comportamento osservato alla scadenza di specifici certificati utilizzati nei processi di autenticazione. In uno scenario del genere il software continuerebbe a funzionare perfettamente dal punto di vista operativo, ma perderebbe la capacità di verificare la validità della licenza installata.

Office 2019 è il caso più delicato

La situazione più critica riguarda Office 2019 for Mac: Microsoft ha terminato il supporto della suite il 10 ottobre 2023. Gli aggiornamenti successivi alla release 16.78.3 possono impedire il normale utilizzo del prodotto acquistato con licenza perpetua.

Come osservato nella pagina ConsumerRights.wiki, la build 16.78.3 rilasciata il 31 ottobre 2023 è proprio l’ultima versione pienamente funzionante per molte installazioni di Office 2019 for Mac. Chi ha lasciato attivi gli aggiornamenti automatici potrebbe aver installato componenti più recenti che mostrano messaggi relativi alla fine del supporto e suggeriscono l’acquisto di Microsoft 365 oppure di una licenza Office più recente.

Si crea una situazione paradossale: l’utente ha pagato una licenza permanente ma si ritrova a dover gestire limitazioni che derivano da componenti software aggiornati automaticamente. Non si tratta necessariamente di una disattivazione intenzionale del prodotto; resta però il fatto che il risultato finale, dal punto di vista dell’utente, cambia poco.

Le possibili soluzioni e i limiti reali

Chi utilizza ancora Office 2019 per Mac, ormai non più supportata, può utilizzare alcuni meccanismi per mantenere operativa la suite.

È ad esempio possibile reinstallare completamente il prodotto, rimuovere i dati contenuti nelle cartelle ~/Library/Containers e ~/Library/Group Containers , e applicare la build 16.78.3 in modo manuale.

È opportuno, inoltre, disattivare Microsoft AutoUpdate per evitare l’installazione automatica di componenti più recenti. Va detto, però, che continuando a utilizzare un vecchio software non più aggiornato come Office 2019 per Mac si rinuncia a tutti gli aggiornamenti di sicurezza.

Perché Office 2021 segue una strada diversa

Office 2021 per Mac rimane supportato fino al 13 ottobre 2026: per questa ragione Microsoft continua a distribuire aggiornamenti correttivi e può intervenire più facilmente qualora emergano incompatibilità con macOS o con i sistemi di validazione delle licenze.

Secondo le informazioni disponibili, molte installazioni di Office 2021 dovrebbero poter evitare la modalità view-only semplicemente aggiornando macOS e installando le release più recenti della suite. La presenza di un supporto ancora attivo cambia completamente lo scenario: Microsoft può modificare componenti di autenticazione, aggiornare certificati integrati e correggere eventuali problemi prima che producano effetti concreti sugli utenti finali.

Il dibattito sulle licenze perpetue

La vicenda ha riacceso una discussione che accompagna il settore software da oltre un decennio. Quando un prodotto viene venduto come acquisto una tantum, l’utente tende ad associarlo all’idea di un utilizzo a tempo indeterminato. Dal punto di vista legale, però, quasi sempre si acquista una licenza d’uso disciplinata da condizioni contrattuali molto precise.

Spesso, come nel caso di specie, un software può risultare tecnicamente inutilizzabile non perché il codice sia obsoleto, ma perché uno dei servizi esterni necessari alla sua attivazione smette di funzionare oppure non riceve più manutenzione. Qualunque prodotto che dipenda da server remoti, certificati digitali o controlli di autenticazione centralizzati rischia di trovarsi nella stessa situazione.

L’intera vicenda mette bene in evidenza come i confini tra software locale e servizi online siano diventati sempre più sfumati: quando una parte dell’infrastruttura smette di ricevere supporto, anche programmi installati da anni sul computer dell’utente possono cambiare comportamento da un giorno all’altro.