OneNote non sarà abbandonato: qual è il futuro dell'applicazione

Una delle applicazioni universalmente più utilizzate per la gestione delle note e degli appunti è Microsoft OneNote. Nel corso degli anni OneNote ha subìto tante modifiche ma c’è un aspetto sul quale aleggia tanta confusione: il futuro dell’applicazione.

OneNote fu annunciato “una vita fa”, nel 2003, quando Microsoft ne rilasciò la prima versione. A quell’epoca era un’applicazione decisamente molto innovativa perché permetteva di acquisire anche testo scritto a mano, non soltanto quello digitato con la tastiera. Non c’era alcun pulsante Salva e le note inserite erano memorizzate automaticamente, man mano che le si scriveva.

La storia di OneNote: due versioni sviluppate per tanti anni

Dopo i tanti aggiornamenti degli anni successivi, un passaggio cruciale è quello del 2016 quando fu rilasciato dapprima OneNote 2016 e successivamente OneNote per Windows 10.

All’epoca, infatti, Microsoft stava cercando di spingere l’acceleratore sulle applicazioni UWP (Universal Windows Platform): l’obiettivo era quello di semplificare il porting delle applicazioni sui vari dispositivi agevolando l’utilizzo e soprattutto il riutilizzo di codice, che doveva essere il più possibile “universale”. Il codice poteva essere lo stesso, indipendentemente dalla tipologia e dal fattore di forma del dispositivo: bastava soltanto che il device – PC, notebook, tablet, smartphone – eseguisse Windows.

Ad aprile 2018 Microsoft fece presente che OneNote per Windows 10 avrebbe sostituito OneNote 2016: quella decisione sollevò tante polemiche anche perché OneNote per Windows 10 mancava di funzionalità contenute invece in OneNote 2016.

Così, ascoltando le lamentele avanzate dalla comunità, a novembre 2019 Microsoft annunciò l’impegno di continuare a supportare OneNote 2016. Nonostante l'”inversione a U”, OneNote per Windows 10 era però destinata a restare l’applicazione di riferimento.

Il risultato fu una gran confusione perché due versioni di OneNote convivevano con un set di funzionalità differenti: OneNote per Windows 10, d’altra parte, presentava tante novità particolarmente apprezzabili come il supporto per la dettatura, le opzioni di inking, di riconoscimento delle forme disegnate.

Il fallimento della versione UWP

L’idea delle app UWP non ha mai ottenuto il successo che Microsoft sperava, tant’è vero che lo Store dell’azienda di Redmond da tempo accetta la pubblicazione dei tradizionali programmi Win32 e l’azienda di Redmond ha condiviso istruzioni e tool per portare le app UWP su Windows App SDK.

Così ad agosto 2021 Microsoft ha cambiato direzione ancora una volta: “consigliamo di eseguire l’aggiornamento all’app OneNote entro ottobre 2025, quando Windows 10 e OneNote per Windows 10 raggiungeranno la fine del supporto“.

Cos’è successo? Incredibilmente la vecchia OneNote 2016 è tornata ad essere l'”app regina” e OneNote per Windows 10 sarà definitivamente abbandonata da Microsoft a metà ottobre 2025, quando anche Windows 10 cesserà di essere supportato come sistema operativo.

Ovviamente Microsoft non parla più di OneNote 2016 ma semplicemente di “OneNote“: OneNote ambisce a raccogliere sotto lo stesso ombrello le migliori funzionalità di OneNote 2016 e di OneNote per Windows 10. OneNote sarà l’unica e la sola versione dell’applicazione che Microsoft continuerà a supportare, anche dopo ottobre 2025.

Quale versione di OneNote state utilizzando?

Per capire quale versione di OneNote state usando basta verificarne il nome, ad esempio nella barra del titolo: se leggete OneNote per Windows 10 si tratta della release UWP; se trovate semplicemente OneNote state usando la versione che eredita la storia e le caratteristiche di OneNote 2016.

Obiettivo di Microsoft è inoltre quello di ampliare il più possibile la diffusione di OneNote: i sistemi Windows 11 riceveranno automaticamente l’applicazione nel caso in cui non risultasse già installata.

Con la nuova OneNote diventa possibile trascinare le note da un blocco note all’altro (cosa che non si può fare con OneNote per Windows 10, almeno non direttamente).

È inoltre possibile esportare molto facilmente una pagina, una sezione o un intero blocco note; il riconoscimento del testo nelle immagini (OCR) è inoltre velocissimo superando di gran lunga le limitate abilità di OneNote per Windows 10.

Per non parlare dell’integrazione con Outlook, sia per quanto riguarda la condivisione delle note che l’elaborazione delle attività e degli impegni.

Cosa cambia da ottobre 2025 per gli utenti di OneNote

Cosa succederà quindi a partire da ottobre 2025? OneNote per Windows 10, seguendo la scia della fine del supporto per Windows 10 stesso, non riceverà più aggiornamenti di sicurezza né nuove funzionalità. Microsoft raccomanda quindi agli utenti di migrare a OneNote per Windows (disponibile nel Microsoft Store e con un abbonamento Microsoft 365) per continuare a beneficiare di aggiornamenti, miglioramenti e funzionalità avanzate, come l’integrazione con Copilot.

Per accelerare la transizione, Microsoft introdurrà misure per disincentivare l’uso di OneNote per Windows 10:

Giugno 2025 : rallentamento delle attività di sincronizzazione dell’app, penalizzando gli utenti che lavorano su più dispositivi o in modalità collaborativa.

: rallentamento delle attività di sincronizzazione dell’app, penalizzando gli utenti che lavorano su più dispositivi o in modalità collaborativa. Luglio 2025: inserimento di banner di avviso all’interno dell’applicazione, che potrebbero impattare sui flussi di lavoro degli utenti.

Come migrare da OneNote per Windows 10 a OneNote per Windows

Negli scenari aziendali, Microsoft fa presente che è possibile ricorrere a Intune per identificare i dispositivi e gli utenti che ancora utilizzano OneNote per Windows 10. In questa pagina di supporto spiega come procedere con l’attività diagnostica.

I tecnici dell’azienda di Redmond hanno anche pubblicato uno script che aiuta ad automatizzare le operazioni di migrazione creando un backup dei dati, rimuovendo la vecchia app UWP non più supportata e verificando la corretta installazione di OneNote per Windows.