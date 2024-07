OnePlus Watch 2R, Pad 2 e Nord Buds 3 Pro: ecco le immagini

OnePlus svelerà una serie di nuovi prodotti al suo prossimo evento di lancio estivo il 16 luglio, tra cui OnePlus Watch 2R, Nord Buds 3 Pro, OnePlus Pad 2 e OnePlus Nord 4. Tuttavia, proprio come è accaduto con il Nord 4, ci sono tante indiscrezioni e rumor che portano le notizie a fuoriuscire improvvisamente. È in questo modo che le persone riescono ad ottenere una panoramica di quello che le aziende, in questo caso OnePlus, sono pronte a presentare ufficialmente.

Sono trapelati infatti dei nuovi render di tutti i dispositivi sopra menzionati, a partire da OnePlus Watch 2R, che dovrebbe essere una versione più economica dell’apprezzato OnePlus Watch 2. È probabile che sarà venduto al pubblico per una cifra compresa tra 199 e 229 dollari, rendendolo così un budget-batch molto interessante per i consumatori. In realtà non sono trapelate solo le immagini del tanto chiacchierato orologio, ma anche degli auricolari e del tablet.

OnePlus: le immagini dei dispositivi sono trapelate sul web, eccole qui

Il OnePlus Pad 2 è il successore del Pad, molto apprezzato per le sue caratteristiche di alto livello. Si prevede che il nuovo modello arrivo con un’estetica di design molto simile, caratterizzato da un design unibody in alluminio e un modulo fotocamera in chiaro stile OnePlus al centro. I bordi curvi dovrebbero anche facilitarnee la presa.

Sotto il cofano dovrebbe essere il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e dovrebbero esserci anche due opzioni di memoria: 8 GB/128 GB e 12 GB/256 GB. Sarà inoltre dotato di un display LCD da 12,1 pollici a 144 Hz con 900 nit di luminosità di picco, una batteria con capacità di 9.510 mAh e supporto per la ricarica a 67 W.

Infine, sono trapelati anche i render dei OnePlus Nord Buds 3 Pro, anticipati come “l’apice degli auricolari ANC di fascia media”. Saranno disponibili in almeno due colori ovvero menta e nero, abbinati al OnePlus Nord 4. Si prevede che gli auricolari seguiranno il design degli AirPods, simile ai Galaxy Buds 3 Pro di Samsung, e presenteranno una combinazione di finiture lucide e opache.