OnePlus, ufficiale l'evento per il 16 luglio: ecco cosa presenterà

OnePlus sta tenendo tutti con il fiato sospeso, o meglio lo ha fatto fino a qualche ora fa. Da poche ore si è saputo che l’azienda cinese si sta preparando per un evento di lancio estivo che avverrà il 16 luglio a Milano, in Italia, dove dovrebbe essere presentato l’attesissimo smartphone Nord 4. Oltre al Nord 4 però le voci suggeriscono che potrebbero fare il loro debutto anche gli auricolari OnePlus Buds 3 Pro e OnePlus Watch 2R.

A scatenare l’entusiasmo degli utenti è stato il teaser dell’azienda con una card in metallo che riportava su il seguente messaggio:

“Alcuni dicono che è impossibile nell’era del 5G realizzare uno smartphone con la forza, la raffinatezza e la qualità duratura del metallo. Noi diciamo…Never Settle.”

Terminando con il solito motto dell’azienda, il teaser suggerisce che i dispositivi che verranno svelati a Milano potrebbero avere un design in metallo, una vera rarità per gli smartphone 5G di oggi.

OnePlus pronta a sorprendere il 16 luglio: ecco tutti i prodotti in arrivo

OnePlus ha condiviso, tramite i suoi account social media indiani, un’immagine teaser con la parola “Nord” in argento, alludendo proprio al lancio dello smartphone Nord 4. Anche l’evento estivo dell’anno scorso si è concentrato sui prodotti della gamma Nord, quindi è plausibile che l’evento di quest’anno vada a seguire quello schema.

Sebbene OnePlus non abbia confermato alcun dettaglio, le indiscrezioni suggeriscono che il Nord 4 potrebbe essere una versione rinominata del OnePlus Ace 3V, prodotto presentato in esclusiva per la Cina. Questo modello vanta un display OLED da 6,74 pollici con risoluzione 1,5K, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e livelli di luminosità impressionanti. È inoltre certificato IP65 per la resistenza alla polvere e all’acqua. Sotto il cofano dovrebbe esserci uno Snapdragon 7+ Gen 3 e un taglio massimo di 16 GB di RAM accompagnato da 512 GB di spazio di archiviazione. Oltre al Nord 4, OnePlus dovrebbe presentare OnePlus Buds 3 Pro e OnePlus Watch 2R.