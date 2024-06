ONLYOFFICE Docs 8.1: tutte le novità per l’Office Automation

Un editor PDF completo per modificare e gestire i documenti, uno Slide Master per applicare rapidamente lo stesso layout a più diapositive, un RTL migliorato, nuovi strumenti collaborativi per i fogli di calcolo e una vasta libreria di modelli gratuiti pronti all’uso. Queste sono solo alcune delle principali novità di ONLYOFFICE Docs 8.1, ultima versione della nota suite di applicazioni per l’Office Automation che presenta più di 30 nuove funzionalità e si presenta ancora più stabile e affidabile grazie alla correzione di oltre 400 bug.

ONLYOFFICE 8.1

Analizziamo nel dettaglio le feature di questo aggiornamento e scopriamo perché ONLYOFFICE Docs 8.1 si propone come una soluzione completa in grado di rendere i nostri flussi di lavoro ancora più produttivi.

Gestire i file PDF con un editor completo

I file PDF sono una parte rilevante del workflow aziendale, il formato di Adobe viene utilizzato infatti universalmente per gestire documenti fondamentali per imprese e professionisti, come per esempio contratti, moduli e accordi, ma anche per promozioni, offerte e presentazioni in volantini, brochure e white paper. Qualsiasi sia il proprio settore di riferimento non si può prescindere dai PDF, per questa ragione ONLYOFFICE Docs 8.1 integra una versione aggiornata del suo editor PDF nativo che permette ora di modificare i documenti tramite la funzionalità “Modifica PDF” disponibile nella scheda “Home”.

Le nuove feature si estendono in questo caso anche alla gestione completa delle pagine che possono essere aggiunte, ruotate o rimosse quando inutili tramite gli appositi strumenti “Inserisci pagina”, “Ruota pagina” ed “Elimina pagina”, anch’essi a portata di clic dalla scheda “Home”.

Ma non basta. Da “Home > Inserisci” si possono inoltre inserire e regolare oggetti come per esempio immagini, TextArt, tabelle, collegamenti ipertestuali, forme, formule e caselle di testo per rendere i propri documenti ancora più ricchi di contenuti.

La modalità di annotazione, già presente nella precedente release della suite così come quella per la visualizzazione, è stata ulteriormente migliorata permettendo di inserire le proprie annotazioni attraverso una mini barra dove sono subito disponibili tutti gli strumenti necessari per lavorare in modo più comodo e diretto. Si ha poi la libertà di aggiungere commenti testuali e didascalie tramite una toolbar, mentre per rimuovere un commento è sufficiente aprire il menu contestuale.

Un file in formato PDF può essere editato, visualizzato o annotato passando velocemente da una modalità all’altra tramite l’opzione “Modifica PDF” e con il selettore nell’intestazione superiore. In questo modo si possono applicare tutti i cambiamenti desiderati, visualizzarne l’impatto sul documento e valutare il lavoro svolto fino ad ottenere un output in linea con le proprie esigenze.

Gli strumenti per la creazione dei moduli

La nuova release della suite permette di creare un nuovo modulo in PDF senza l’utilizzo di altri formati. ONLYOFFICE Docs 8.1 dice infatti addio a DOCXF, il formato che veniva utilizzato in precedenza per la creazione di modelli di moduli, in quanto ora si può lavorare direttamente a partire da un file PDF. Questa novità rende il flusso di lavoro notevolmente più fluido e si possono realizzare modelli anche molto complessi da compilare online, in PDF, sia da applicazione Web che da Desktop.

Un editor dei documenti rinnovato

Esplorando la nuova versione si scopre che tramite la scheda “Layout > Colore pagina” si può applicare un qualsiasi colore di sfondo alle pagine di un documento. Se quest’ultimo è stato realizzato con una suite differente da ONLYOFFICE Docs l’editor è comunque in grado di riconoscerlo e di visualizzarlo nel modo più corretto, senza alcun problema di compatibilità.

Da “Impostazioni intestazione e piè di pagina > Formato di numero” è poi possibile personalizzare senza sforzi il formato della numerazione nei documenti fino ad ottenere il risultato desiderato.

Con ONLYOFFICE Docs 8.1 passare da una modalità ad un’altra è ancora più semplice. Basta infatti un clic sulla barra degli strumenti dell’intestazione superiore per spostarsi agilmente tra le modalità di modifica, revisione e visualizzazione. A questo proposito è particolarmente interessante notare come tale opzione funzioni individualmente per ciascun utente. Quindi le scelte di un autore non influenzeranno o disturberanno quelle degli altri, rendendo molto più semplice operare in ambito collaborativo.

Fogli di calcolo: sicurezza e nuove funzionalità per i team

Questo importante aggiornamento della suite garantisce una maggiore sicurezza dei dati memorizzati nei fogli di calcolo, informazioni che spesso è difficile mantenere riservate quando si lavora in ambienti e team dove operano un gran numero di collaboratori. Per questo motivo la versione 8.1 mette a disposizione la funzionalità “Proteggere un intervallo” (scheda “Protezione”) che permette appunto di limitare la visualizzazione delle celle nell’intervallo protetto, escludendo gli utenti che non devono avere accesso a dati specifici.

La collaborazione incentrata sui fogli di calcolo è stata inoltre semplificata, diventando più immediata grazie all’evidenziazione delle celle modificate all’interno della “Cronologia versioni”. In modo da tenere sempre traccia di qualsiasi intervento, compresi quelli effettuati dagli altri componenti di un team.

Non mancano poi le nuove funzioni, come per esempio il supporto a GETPIVOTDATA, per i dati dalle tabelle pivot, e IMPORTRANGE, per le importazioni da range di valori. Sono inoltre disponibili i suggerimenti per l’inserimento di funzioni personalizzate così come la possibilità di copiare e spostare i fogli nel browser tra diverse cartelle di lavoro.

Presentazioni: più produttività con Slide Master

Slide Master è un nuovo strumento che consente di editare velocemente le proprie presentazioni applicando lo stesso layout su più diapositive. Ciò si traduce in un notevole risparmio di tempo, soprattutto quando si deve lavorare su elaborati particolarmente ricchi di slide.

Con ONLYOFFICE Docs 8.1 arriva anche il riquadro animazione (disponibile nella scheda “Animazione”) con cui visualizzare immediatamente sulla timeline gli effetti di animazione applicati alle diapositive.

Ombre per le forme e combinazioni di colori

Personalizzare le presentazioni e non solo diventa ancora più semplice grazie ad una novità che riguarda tutti gli editor. Parliamo della possibilità di impostare delle ombre per le forme. Tale funzionalità, accessibile da “Dove trovarlo: Impostazioni forma > Ombra”, consente infatti di applicare un’ombra alle forme inserite in un contenuto e di regolarne varie proprietà tra cui angolo, distanza, trasparenza e dimensione.

Con l’estensione dei set di combinazioni dei colori e l’opzione “Cambia combinazione di colori” si può poi regalare un aspetto individuale ai propri file semplicemente scegliendo tra le numerose combinazioni di colori fornite dalla suite.

RTL e nuove opzioni di localizzazione

ONLYOFFICE Docs 8.1 estende ulteriormente la sua localizzazione confermando la volontà del progetto di raggiungere un’utenza sempre più ampia, indipendentemente dalla lingua parlata dagli utilizzatori e dal loro alfabeto. Questa release perfeziona infatti il supporto RTL introducendo un miglioramento dell’ordine delle parole così come il supporto a nuove lingue nell’editor dei fogli di calcolo (inclusi bengalese e singalese) e un nuovissima localizzazione serbo – cirillica per gli editor.

Contributor e traduttori che volessero ampliare il numero di lingue supportato sono sempre i benvenuti ed è prevista la possibilità di ricevere una ricompensa per il lavoro svolto. Scopri di più.

ONLYOFFICE Docs 8.1 è ancora più usabile

L’usabilità della suite è ora ancora più elevata grazie alla possibilità di modificare la presenza dei pulsanti “Salva”, “Stampa”, “Annulla” e “Ripeti” nell’intestazione. Si possono impostare solo quelli necessari per il propri progetto e per farlo è sufficiente l’opzione “Personalizza la barra degli strumenti di accesso rapido”.

A ciò si aggiungono i pulsanti “Copia stile”, “Cancella stile”, “Seleziona tutto” e “Sostituisci” la cui posizione è stata modificata sulla barra degli strumenti (scheda “Home”). Le impostazioni di formattazione del paragrafo sono invece accessibili dalla scheda “Layout” e tramite il pulsante “Interlinea paragrafo”.

Da segnalare anche lo spostamento del pulsante “Combinazione colori”, che ora si trova nella scheda “Layout”, e le impostazioni estese nel pannello di scorrimento a destra nell’editor delle presentazioni. Mentre il pulsante di stampa unione è stato riposizionato in “Collaborazione”.

Ancora più modelli gratuiti

Quando si deve lavorare velocemente è indispensabile disporre di modelli preimpostati, meglio se gratuiti, da modificare per non partire ogni volta da zero. Ecco quindi che ONLYOFFICE Docs 8.1 permette di risparmiare tempo grazie ad una libreria di modelli disponibili gratuitamente in varie lingue. Oltre ai modelli per i moduli, nel catalogo online sono presenti anche modelli per fogli di calcolo, presentazioni e, naturalmente, documenti di testo.

Come ottenere ONLYOFFICE Docs 8.1

Per cominciare ad utilizzare l’ultima versione basta scaricare la release self-hosted di ONLYOFFICE Docs 8.1:

SCARICA ORA ONLYOFFICE Docs 8.1

L’ultima versione sarà disponibile a breve anche nel Cloud, non resta quindi che rimanere sintonizzati in attesa delle prossime novità.

In collaborazione con ONLYOFFICE