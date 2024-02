OnlyOffice DocSpace per Zoom, voce del verbo Collaborare

OnlyOffice DocSpace per Zoom altro non è se non la nuova declinazione della parola “collaborazione” attraverso una intelligente suite di produttività. Grazie all’app DocSpace per Zoom, infatti, OnlyOffice consente di trasformare uno spazio di incontro virtuale in un vero luogo di discussione e produzione collettiva, dove scambiare idee ed operare congiuntamente sui medesimi obiettivi.

Le novità di OnlyOffice Docs, dunque, si aggiungono a quella che è una dimensione ulteriore dell’idea di produttività: grazie all’integrazione con Zoom, infatti, incontrarsi è tanto facile quanto valutare, modificare e produrre congiuntamente documenti, moduli, fogli di calcolo, presentazioni e file PDF. Il lavoro in team trova così uno strumento ideale di applicazione, in grado di interpretare al meglio ciò che significa collaborare da remoto: l’interazione da remoto trova la miglior interpretazione possibile e addentrarsi nelle singole funzioni consentirà di capire quanto capillare ed approfondito sia stato il lavoro dai sviluppo di questa piattaforma.

La collaborazione documentale trova insomma incarnazione in questo modo di intendere le riunioni e l’editing condiviso: a fare la differenza è l’integrazione tra i vari strumenti disponibile, senza creare nulla di nuovo, ma mettendo insieme l’esistente per ottenerne evidenti sinergie operative.

OnlyOffice DocSpace per Zoom

Per utilizzare DocSpace per Zoom occorre eseguire pochi semplici passaggi:

accedere al proprio account Zoom utilizzato per le riunioni da remoto;

installare OnlyOffice DocSpace tramite la sezione App e consentire quindi le autorizzazioni richieste per l’integrazione;

avviare una riunione, passare alla scheda App ed avviare l’app OnlyOffice DocSpace precedentemente installata;

avviare una sessione di collaborazione selezionando il file necessario dall’elenco: così facendo il file viene correlato alla riunione, dopodiché si potranno concedere i livelli di autorizzazione “Modifica” o “Live View” agli altri partecipanti coinvolti.

Al termine della riunione si potrà accedere al file ed a tutte le modifiche precedentemente apportate nella stanza OnlyOffice DocSpace dedicata.

L’app è gratuita, ma pone alcuni limiti oltre i quali occorrerà focalizzare l’attenzione sugli account DocSpace Business. La versione gratuita contempla tuttavia limiti sufficientemente ampi per un utilizzo ampio dello strumento:

3 amministratori

12 stanze

numero illimitato di utenze che possono accedere ad ogni stanza

2GB di spazio di archiviazione

Una volta creato il proprio account DocSpace si potranno organizzare i file personali, creare le sale di collaborazione, fornire le autorizzazioni per la collaborazione stessa e aprire le stanze anche ad utenti esterni per una condivisione pubblica.

Completamente gratuito

L’app appena rilasciata è disponibile a titolo assolutamente gratuito.

Anche l’account DocSpace creato viene fornito gratuitamente. Inoltre, tutti coloro che si registreranno prima del 1 agosto 2024 potranno ottenere l’offerta speciale. La tariffa promozionale comprende:

100 amministratori;

100 stanze;

100 GB di spazio di archiviazione

Il piano tariffario previsto sarà attivo per 6 mesi dalla data di registrazione.

Se hai un team numeroso e hai bisogno di più amministratori o di più spazio di archiviazione di file, puoi considerare DocSpace Business che richiede il pagamento solo per amministratori e utenti esperti con diritti estesi. Tutti gli altri utenti ordinari possono essere aggiunti in modo completamente gratuito.

In particolare, l’app OnlyOffice DocSpace per Zoom consente di:

creare, caricare o condividere documenti durante una riunione , fornendo autorizzazioni specifiche per la visualizzazione o la modifica agli altri partecipanti;

, fornendo autorizzazioni specifiche per la visualizzazione o la modifica agli altri partecipanti; collaborare in tempo reale nella creazione di documenti, fogli di calcolo o presentazioni, assegnando autorizzazioni dettagliate per la modifica o i commenti su ciascun elemento, consentendo a ogni partecipante di contribuire in base al proprio ruolo;

nella creazione di documenti, fogli di calcolo o presentazioni, assegnando autorizzazioni dettagliate per la modifica o i commenti su ciascun elemento, consentendo a ogni partecipante di contribuire in base al proprio ruolo; utilizzare l’assistente AI integrato per generare, riassumere e tradurre testi utili per il completamento del documento in collaborazione;

per generare, riassumere e tradurre testi utili per il completamento del documento in collaborazione; discutere, modificare, valutare e compilare moduli online complessi come accordi o contratti di vendita, garantendo una revisione dettagliata e la condivisione prima delle firme finali;

navigare tra i documenti PDF , aggiungendo commenti, note e appunti per ulteriori elaborazioni;

, aggiungendo commenti, note e appunti per ulteriori elaborazioni; archiviare i file modificati in una sala di collaborazione condivisa, consentendo ai partecipanti di accedervi da qualsiasi luogo e dispositivo, rispettando i permessi assegnati durante la produzione collaborativa.

Tutte le novità di OnlyOffice Docs 8.0

La suite di produttività sta pertanto scommettendo forte sulle integrazioni che consentono un grande salto nella collaborazione documentale online, ma nel frattempo rilascia altresì la sua ennesima generazione del software aggiungendo nuove ed ulteriori migliorie al prodotto. Si tratta di una release 8.0 in ottica evolutiva, che mette insieme una serie di interventi utili a migliorare OnlyOffice in ognuna delle sue principali funzioni.

Tra le novità principali di OnlyOffice Docs 8.0 si segnalano in modo particolare:

Moduli PDF

Significativi progressi sono stati compiuti nella creazione di moduli PDF complessi per la compilazione online utilizzando il formato DOCXF, consentendo la generazione dei campi con grande flessibilità. Il focus sui PDF eredita tutti i vantaggi del formato nativo OFORM e sposta sul Portable Document Format le prospettive della suite dalla versione 8.0 in poi;

Direzione della scrittura

È stato introdotto il supporto RTL (Right-to-Left) per tutte le lingue che richiedono una scrittura in senso opposto rispetto a quello tipico del mondo occidentale (da sinistra verso destra), con ulteriori ottimizzazioni previste fin dalle prossime versioni;

È stato introdotto il supporto RTL (Right-to-Left) per tutte le lingue che richiedono una scrittura in senso opposto rispetto a quello tipico del mondo occidentale (da sinistra verso destra), con ulteriori ottimizzazioni previste fin dalle prossime versioni; Screen Reader

Si tratta di un importante passo avanti nella collaborazione con tutti gli utenti non vedenti o ipovedenti, poiché consente il miglior utilizzo delle informazioni con strumenti quali gli Screen Reader: tale funzione potrà essere attivata facilmente anche tramite tasti di scelta rapida;

Si tratta di un importante passo avanti nella collaborazione con tutti gli utenti non vedenti o ipovedenti, poiché consente il miglior utilizzo delle informazioni con strumenti quali gli Screen Reader: tale funzione potrà essere attivata facilmente anche tramite tasti di scelta rapida; Fogli di Calcolo

Tra le nuove funzionalità spicca la “ricerca obiettivo”, che permette di ottenere suggerimenti per una formula indicando soltanto il risultato finale desiderato: un approccio più istintivo, insomma, che consente di aggirare eventuali carenze in termini di competenze per consentire di raggiungere più rapidamente l’obiettivo di un foglio di calcolo ben formato ed immediatamente utile. Sono state inoltre implementate una procedura guidata per lo sviluppo di grafici, un processo accelerato per la creazione di serie numeriche e altri perfezionamenti mirati a migliorare la produttività, dimostrando un approccio estremamente pragmatico orientato alla semplificazione degli aspetti produttivi più evoluti;

Collaborazione

È stato introdotto l’utilizzo di avatar per identificare più facilmente coloro i quali apportano commenti o modifiche ai documenti, migliorando al tempo stesso la visibilità e la tracciabilità delle collaborazioni;

È stato introdotto l’utilizzo di avatar per identificare più facilmente coloro i quali apportano commenti o modifiche ai documenti, migliorando al tempo stesso la visibilità e la tracciabilità delle collaborazioni; Presentazioni

Sono stati apportati miglioramenti al colore dello sfondo nelle animazioni, contribuendo a una maggiore qualità visiva delle presentazioni;

Sono stati apportati miglioramenti al colore dello sfondo nelle animazioni, contribuendo a una maggiore qualità visiva delle presentazioni; Interfaccia utente per i plugin

La nuova interfaccia utente consente l’uso simultaneo di più plugin visivi, offrendovi una maggiore flessibilità: un pulsante separato sarà aggiunto al pannello di sinistra. Questa modifica, solo apparentemente formale, consente in realtà di effettuare più attività in parallelo quali traduzioni, controlli grammaticali e altro ancora passando facilmente da una attività all’altra con un semplice click. È stato infine aggiunto un utile sistema di changelog per monitorare le modifiche apportate a ciascun plugin nel tempo.

In collaborazione con OnlyOffice