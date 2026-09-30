OpenAI Dots: cosa fanno in più rispetto a ChatGPT Work

OpenAI prova a spostare ancora più avanti il confine tra chatbot e software autonomo. Il 29 settembre 2026, l’azienda guidata da Sam Altman ha presentato Dots, una nuova categoria di agenti personali progettati non solo per rispondere a una richiesta, ma per mantenere attività aperte nel tempo, usare applicazioni, lavorare su un computer dedicato nel cloud e intervenire quando cambiano le informazioni disponibili.

Partiamo però con una domanda che ci siamo subito posti al momento della presentazione di Dots. Ma ChatGPT non disponeva già (leggasi ChatGPT Work) di agenti AI capaci di usare autonomamente un computer, navigare sul web, aprire siti, compilare moduli e portare avanti attività anche quando l’utente non è davanti allo schermo? Sì. Ed è proprio partendo da qui che si capisce cosa cambia con Dots.

La novità non consiste semplicemente nell’avere un’AI che muove il mouse o usa un browser: OpenAI prova piuttosto a trasformare l’agente da esecutore di un incarico a collaboratore digitale persistente, al quale affidare responsabilità che continuano nel tempo.

OpenAI parla di responsabilità e identità proprie: termini che fanno venire i brividi!

ChatGPT Work dispone già di un browser dedicato, dell’accesso alle applicazioni collegate e di attività pianificate o attivate da determinate condizioni. Può persino continuare a lavorare dopo che l’utente ha chiuso il computer.

Dots riprende abilità preesistenti e cerca di aggiungere qualcosa di diverso: identità propria, continuità tra progetti e canali di comunicazione, memoria operativa dedicata, ricerca proattiva e una maggiore capacità di decidere quando è utile tornare autonomamente su un problema.

Nel presentare Dots, OpenAI ha messo nero su bianco le seguenti frasi:

Offriamo inoltre a un numero limitato di aziende un’anteprima dei dots specializzati, con identità proprie e responsabilità definite all’interno delle organizzazioni. (…) Il tuo dot lavora per tuo conto; i dots specializzati si assumono responsabilità specifiche all’interno della tua organizzazione. (…) I nostri team di ingegneria lavoreranno direttamente con le organizzazioni per definire le responsabilità di ogni dot.

Un modello generativo o un agente AI non possono avere “responsabilità” giuridiche

Espressioni come “identità propria” o “responsabilità definite” rischiano di attribuire all’agente caratteristiche quasi umane che, sul piano tecnico, non possiede. È più corretto parlare di account separati, credenziali, autorizzazioni e ambiti operativi. In un’azienda, un Dot può infatti ricevere accesso solo a determinate applicazioni, dati e strumenti, operando entro limiti stabiliti dagli amministratori.

Allo stesso modo, ciò che è descritto come “responsabilità” corrisponde in realtà a un insieme di compiti, regole, obiettivi e permessi configurati in anticipo.

Non vi è quindi l’intenzione di assegnare un ruolo quasi personale all’AI, ma creare agenti distinti con privilegi differenti, più facili da controllare e da inserire nelle normali politiche di sicurezza.

Un modello generativo o un agente AI non sono un soggetto giuridico e non possono assumere responsabilità in senso umano o legale: possono eseguire azioni, ma la responsabilità delle decisioni, degli effetti prodotti e delle autorizzazioni concesse resta in capo alle persone e all’organizzazione che decidono di utilizzarli.

ChatGPT Work può operare sia in locale sia nel cloud

Uno strumento come ChatGPT Work può funzionare, come abbiamo già visto, in modi differenti. Sul web e sui dispositivi mobili può utilizzare un browser cloud eseguito su una macchina remota di OpenAI, separata dal computer dell’utente: mantiene cookie e sessioni proprie e può continuare a lavorare anche quando il dispositivo personale viene spento.

Nell’app desktop per Windows e macOS, invece, Work può utilizzare anche un browser integrato ed eseguito localmente all’interno dell’app ChatGPT. Si tratta di un’istanza del browser con un proprio stato di navigazione, distinta dal profilo Chrome dell’utente.

OpenAI distingue infatti esplicitamente tra attività Work nel cloud e attività locali.

Nel caso dell’app desktop, previa autorizzazione, Work può anche accedere a file e applicazioni presenti sul computer. Per usare invece il profilo Chrome reale, con cookie, sessioni già aperte, schede ed estensioni, esiste un’integrazione separata tramite l’estensione Codex per Chrome.

ChatGPT Work supporta già attività pianificate: un lavoro può partire una volta, ripetersi secondo una pianificazione oppure attivarsi quando si verifica una determinata condizione. Il sistema può inoltre monitorare cambiamenti e coinvolgere l’utente quando serve una decisione.

Allora che cosa introduce davvero Dots?

OpenAI definisce i Dots come agenti “always-on“, disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Sono basati su GPT-6 Astra, dispongono ciascuno di un proprio host lato cloud e possono collegarsi, attraverso i plugin di ChatGPT, a oltre 4.000 applicazioni.

La differenza più rilevante è la persistenza: un’attività di ChatGPT Work tende a ruotare attorno a un incarico o a un risultato (i.e. analizza questi dati, prepara questo documento, cerca questi voli, confronta queste offerte, modifica questi file e così via…). Il Dot, invece, può ricevere un incarico (molto meglio del termine “responsabilità”!…) più esteso e mantenerlo nel tempo.

OpenAI usa diversi esempi. Un Dot che segue lo sviluppo di un’applicazione può monitorare i feedback degli utenti, individuare richieste ricorrenti, proporre piccole modifiche, implementarle, eseguire test e presentare pull request da revisionare. Se cambiano i requisiti di un prodotto, può aggiornare materiali di lancio e documentazione. Se arrivano nuovi dati scientifici, può rieseguire analisi, aggiornare grafici e segnalare risultati inattesi.

Ecco chiarito il balzo in avanti che OpenAI vuole concludere: non più soltanto “esegui il compito X“, ma qualcosa più vicino a “occupati nel tempo di questa area di lavoro e coinvolgimi quando serve“.

La vera novità è la ricerca proattiva

La funzione che distingue maggiormente Dots dalle automazioni già disponibili in ChatGPT prende il nome di proactive research: quando l’utente non sta interagendo direttamente con l’agente, il Dot può esaminare le fonti collegate alla ricerca di informazioni che potrebbero risultare utili.

Un task pianificato controlla qualcosa perché gli hai detto di controllarlo; il Dot dovrebbe invece poter notare in autonomia che qualcosa merita attenzione sulla base degli obiettivi, delle attività precedenti e delle informazioni che ha accumulato.

OpenAI racconta, per esempio, il caso di un tester il cui Dot avrebbe individuato una fattura dimenticata destinata a una testata. L’agente avrebbe preparato il documento e proceduto all’invio soltanto dopo l’approvazione dell’utente. Non si tratta quindi di un sistema al quale era stato appena chiesto “controlla se devo emettere fatture“: l’aspettativa è che l’agente riesca a collegare informazioni già disponibili e riconoscere autonomamente un’azione utile.

Durante le scansioni in background il Dot utilizza strumenti in sola lettura: è una misura di sicurezza considera imprescindibile, almeno per il momento. Può consultare le fonti autorizzate e creare note private, ma non può inviare direttamente messaggi, modificare informazioni tramite plugin oppure comandare browser e desktop.

Se dalla ricerca emerge un’azione da compiere, entrano nuovamente in gioco le normali regole di autorizzazione e sicurezza.

Il Dot mantiene il filo tra ChatGPT, Slack, Teams e messaggi

Un’altra differenza riguarda la continuità della relazione con l’agente. Dots non rimane confinato a una singola conversazione. OpenAI afferma che può essere contattato tramite ChatGPT sul Web, applicazione desktop e mobile, Slack, Teams e, per alcuni utenti, sistemi di messaggistica come iMessage e RCS.

Ancora più significativo: l’agente può mantenere il filo del lavoro passando da un canale all’altro. Potresti iniziare un progetto in ChatGPT, aggiungere un dettaglio successivamente tramite messaggio e fornire altre indicazioni attraverso Slack.

Il Dot può inoltre scrivere all’utente per segnalare progressi, porre domande oppure richiamare l’attenzione su una decisione. L’interazione non parte quindi necessariamente sempre dalla persona. Ed è probabilmente uno degli aspetti che rendono meglio l’idea di ciò che OpenAI sta cercando di costruire: non un chatbot particolarmente potente, ma una presenza digitale continuativa.

Browser cloud, computer use, plugin, memoria, automazioni, Codex e attività in background esistevano già. La scommessa di Dots consiste nel combinarli intorno a un agente persistente capace non soltanto di rispondere alla domanda “cosa devo fare adesso?”, ma anche di chiedersi autonomamente “c’è qualcosa che dovrei fare adesso?”