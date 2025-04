L’ormai celebre ChatGPT, strumento sviluppato da OpenAI, si arricchisce di una nuova funzione dedicata alla gestione delle immagini generate tramite Intelligenza Artificiale.

Questa novità introduce una libreria immagini integrata, disponibile sia su dispositivi mobili che nella versione web, pensata per semplificare l’organizzazione e la creazione di immagini tramite AI. Tale novità è accessibile a tutti gli utenti, indipendentemente dal tipo di abbonamento, includendo dunque le categorie Free, Plus e Pro.

La nuova libreria immagini si presenta come una sezione aggiuntiva nel menu laterale dell’interfaccia del chatbot. Una volta aperta, gli utenti possono visualizzare una griglia ordinata contenente tutte le immagini precedentemente generate.

Questo sistema organizzativo permette di accedere facilmente ai propri progetti creativi, grazie a un’interfaccia è stata progettata per essere intuitiva e accessibile, come dimostrato nel video promozionale condiviso da OpenAI su X.

All of your image creations, all in one place.

Introducing the new library for your ChatGPT image creations—rolling out now to all Free, Plus, and Pro users on mobile and https://t.co/nYW5KO1aIg. pic.twitter.com/ADWuf5fPbj

— OpenAI (@OpenAI) April 15, 2025