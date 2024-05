OpenAI: la voce di ChatGPT è di Scarlett Johansson? L'attrice irritata

Il rapporto tra Intelligenza Artificiale e personaggi famosi è spesso alquanto tumultuoso. Ne sa qualcosa l’attrice Scarlett Johansson, che in passato ha avviato un’azione legale vero il generatore di immagini Lisa AI che, in uno spot pubblicitario, utilizzava l’immagine della stessa senza il suo consenso.

La Johansson, di recente sembra essere stata contattata da OpenAI che avrebbe chiesto all’attrice il permesso per utilizzare la sua voce su ChatGPT. Al rifiuto della stessa, a quanto pare, la società avrebbe comunque utilizzato una voce molto simile a quella dell’attrice. Durante un’intervista apparsa su NPR, la Johansson ha affermato di aver assunto un consulente legale e di aver inviato due lettere a OpenAI per chiedere chiarimenti a riguardo. La situazione, dunque, sembra farsi alquanto calda.

Sam Altman, dal canto suo, ha voluto chiarire come la voce utilizzata non sia stata concepita per assomigliare a quella dell’attrice. La voce incriminata viene utilizzata su Sky, uno strumento relativo a ChatGPT Plus che permette agli utenti di fare conversazioni con l’IA.

Le voci di Scarlett Johansson e Sky molto simili: è un caso?

Sebbene OpenAI affermi che la voce sia di un’altra attrice, per la Johansson questa le somiglia troppo perché sia un caso. Nonostante ciò, per questioni di privacy, la società si è rifiutata di comunicare il nome di chi ha offerto la propria voce per Sky. Scarlett Johansson dal canto suo si è detta “Scioccata, arrabbiata e incredula” di fronte a quanto accaduto. Sarà interessante vedere come la situazione si evolverà nel corso delle prossime settimane.

Il presunto problema relativo alla voce clonata di Scarlett Johansson, come già affermato in precedenza, non è che l’ultimo caso relativo al tumultuoso rapporto tra IA e personaggi famosi.

I casi di abuso attraverso deepfake, infatti, sono ormai all’ordine del giorno e hanno coinvolto personaggi famosi di una certa rilevanza come Elon Musk, Tom Hanks e il famoso youtuber MrBeast, spesso coinvolgendo tali persone, loro malgrado, in truffe di vario genere.