OpenAI lancia ChatGPT Mil, la "versione militare" di ChatGPT

ChatGPT entra ufficialmente nel sistema informatico del Dipartimento di guerra statunitense con una versione progettata per l’impiego governativo e autorizzata a gestire informazioni non classificate soggette a elevati requisiti di sicurezza.

ChatGPT Mil è disponibile attraverso GenAI.mil e può raggiungere oltre 3 milioni di militari, civili e contractor del dipartimento.

GenAI.mil è stata presentata nel dicembre 2025, inizialmente con Gemini for Government di Google Cloud. La piattaforma nasce con l’obiettivo di offrire al personale un accesso centralizzato a strumenti di intelligenza artificiale generativa, mantenendo i dati all’interno di ambienti governativi autorizzati. Successivamente sono stati integrati altri fornitori.

OpenAI aveva annunciato l’arrivo di ChatGPT su GenAI.mil il 9 febbraio 2026, spiegando che il servizio sarebbe stato distribuito su infrastrutture cloud governative autorizzate. Gli utilizzi indicati comprendevano analisi di documenti, preparazione di materiali per acquisti e contratti, report, checklist e supporto alle attività di ricerca, pianificazione e amministrazione.

Che cosa cambia con ChatGPT Mil

La principale differenza rispetto a ChatGPT pubblico riguarda l’ambiente nel quale opera. ChatGPT Mil dispone di un’autorizzazione Impact Level 5 (IL5), destinata a infrastrutture in grado di gestire Controlled Unclassified Information (CUI). Non si tratta però di informazioni classificate: l’autorizzazione riguarda dati non classificati che richiedono comunque specifiche misure di protezione.

La prima versione offre chat, gestione dei file, progetti e custom GPT. L’obiettivo è supportare soprattutto attività documentali, amministrative, logistiche e di pianificazione. L’AI può accelerare sintesi e rielaborazione delle informazioni, ma la verifica dei risultati e le decisioni restano responsabilità degli operatori.

OpenAI aveva inoltre precisato che i dati elaborati attraverso GenAI.mil sarebbero rimasti isolati nell’ambiente governativo e non sarebbero stati utilizzati per addestrare o migliorare i modelli pubblici o commerciali dell’azienda.

L’IL5 impone requisiti specifici per infrastruttura, accessi, protezione dei dati e controlli di sicurezza. In un sistema generativo questi aspetti si aggiungono ai limiti propri dei modelli linguistici, che possono produrre risposte plausibili ma errate. L’accreditamento dell’ambiente riduce i rischi infrastrutturali, ma non sostituisce supervisione umana e verifica delle informazioni.

Un accesso comune a più modelli

ChatGPT Mil si inserisce in una piattaforma già orientata alla presenza di più modelli. Dopo Gemini for Government, GenAI.mil ha integrato le tecnologie di xAI e nell’agosto 2026 ha annunciato Grok for Government. Secondo il Department of War, oltre 1,7 milioni di utenti unici avevano già utilizzato GenAI.mil nei primi nove mesi, su una popolazione potenziale superiore a 3 milioni.

Per OpenAI l’integrazione rappresenta un’estensione della collaborazione con il Dipartimento di difesa, avviata nel 2025 con un programma dal valore massimo di 200 milioni di dollari dedicato alla sperimentazione dell’AI in ambiti amministrativi, acquisizioni, dati e difesa informatica.

La prima versione di ChatGPT Mil è destinata soprattutto al lavoro documentale. Riassumere testi, confrontare informazioni, preparare bozze e produrre report può avere un impatto significativo su una struttura con milioni di utenti. Restano però centrali accuratezza, controllo delle fonti e gestione degli accessi.