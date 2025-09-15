OpenAI lancia GPT-5-Codex: la nuova AI che sviluppa software

OpenAI ha annunciato il lancio di GPT-5-Codex, una versione di GPT-5 ulteriormente ottimizzata per la programmazione agentica all’interno dell’ambiente Codex. Questo nuovo modello promette di essere più veloce, più affidabile e migliore nella collaborazione in tempo reale, oltre che nell’affrontare compiti in modo indipendente ovunque si sviluppi – che sia tramite terminale, IDE, web o persino telefono. L’integrazione di Codex è stata unificata in un’unica esperienza di prodotto collegata all’account ChatGPT, permettendo di spostare il lavoro senza soluzione di continuità tra l’ambiente locale e il cloud.

Le novità di GPT-5-Codex

GPT-5-Codex è stato specificamente progettato per l’ingegneria del software agentica in Codex. È stato addestrato su compiti di ingegneria complessi e reali, come la costruzione di progetti completi da zero, l’aggiunta di funzionalità e test, il debugging, l’esecuzione di refactoring su larga scala e la conduzione di revisioni del codice.

Il modello è più controllabile, aderisce meglio alle istruzioni di AGENTS.md e produce codice di qualità superiore, richiedendo meno istruzioni dettagliate su stile o pulizia del codice.

Una delle caratteristiche più impressionanti è la sua capacità di adattare dinamicamente il tempo dedicato alla “riflessione” in base alla complessità del compito. GPT-5-Codex eccelle sia nelle sessioni interattive rapide con gli sviluppatori sia nell’esecuzione persistente e indipendente di compiti più lunghi e complessi.

Durante i test, è stato osservato lavorare in autonomia per oltre 7 ore su compiti complessi, iterando sull’implementazione, risolvendo errori di test e fornendo un’implementazione di successo. Per le richieste più piccole, utilizza il 93,7% in meno di token rispetto a GPT-5, mentre per i compiti più grandi, dedica il doppio del tempo alla ragionamento, all’editing e al test del codice.

Un’altra innovazione chiave è la sua capacità di revisione del codice. GPT-5-Codex è stato addestrato specificamente per condurre revisioni del codice e individuare difetti critici, navigando nella codebase, ragionando sulle dipendenze ed eseguendo codice e test per validare la correttezza. I suoi commenti di revisione sono meno propensi a essere scorretti o irrilevanti, focalizzando l’attenzione dell’utente sui problemi critici. Una volta abilitato per un repository GitHub, può revisionare automaticamente le PR, pubblicando la sua analisi e, su richiesta, implementando le modifiche suggerite.

Il modello si dimostra un partner affidabile anche per i compiti di front-end, migliorando significativamente nella creazione di siti web mobile e applicazioni desktop estetiche. Quando si lavora nel cloud, può analizzare immagini o screenshot forniti come input, ispezionare visivamente i suoi progressi e mostrare screenshot del suo lavoro.

GPT-5-Codex è stato costruito specificamente per l’uso con Codex CLI, l’estensione IDE di Codex, l’ambiente cloud di Codex e GitHub, supportando un uso versatile degli strumenti. A differenza di GPT-5, che è un modello generico, si raccomanda di utilizzare GPT-5-Codex solo per compiti di codifica agentica in ambienti Codex o simili.

Disponibilità, modalità e costi di GPT-5-Codex

GPT-5-Codex è già disponibile ovunque si utilizzi Codex. È il modello predefinito per i compiti cloud e le revisioni del codice, e gli sviluppatori possono scegliere di utilizzarlo per i compiti locali tramite Codex CLI e l’estensione IDE.

L’accesso a Codex, che include GPT-5-Codex, è compreso nei piani ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu ed Enterprise. L’utilizzo si adatta al piano scelto:

• I piani Plus, Edu e Business coprono alcune sessioni di codifica focalizzate ogni settimana

• Il piano Pro supporta una settimana lavorativa completa su più progetti

• I piani Business possono acquistare crediti aggiuntivi per superare i limiti inclusi

• I piani Enterprise offrono un pool di crediti condiviso, dove si paga solo per l’utilizzo effettivo degli sviluppatori

Per gli sviluppatori che utilizzano Codex CLI tramite chiave API, OpenAI prevede di rendere GPT-5-Codex disponibile nell’API a breve. Per iniziare a usare Codex CLI, si può utilizzare il comando npm i -g @openai/codex.