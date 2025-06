Il recente lancio del modello o3-pro da parte di OpenAI segna un passo significativo nell’evoluzione delle tecnologie dell’Intelligenza Artificiale. Questa nuova soluzione, progettata per ChatGPT, si distingue per la capacità di offrire risposte accurate e altamente affidabili, anche a costo di tempi di elaborazione più lunghi.

Il modello o3-pro rappresenta l’ultima evoluzione della famiglia o3, caratterizzata da un’ottimizzazione appositamente studiata per sfruttare appieno le risorse disponibili nell’ecosistema di ChatGPT.

Durante i test comparativi, ha dimostrato prestazioni superiori rispetto alle versioni precedenti, come o3 standard e o1-pro, consolidando così la posizione dello strumento di OpenAI come riferimento per l’AI abbinata all’ambito lavorativo e professionale.

o3-pro ha “tagliato” alcune funzioni presenti sugli altri modelli

Un aspetto rilevante del nuovo modello è l’esclusione di alcune funzionalità disponibili in altre versioni della piattaforma. Gli utenti di o3-pro non potranno accedere alla generazione di immagini né alla funzione Canvas, riservate ad altri modelli. Visto il focus su cui è indirizzato o3-pro, queste rinunce non dovrebbero comunque essere percepite troppo negativamente dagli utenti. Questo compromesso tecnico riflette l’attenzione posta sull’ottimizzazione delle capacità di elaborazione per rispondere a domande complesse con la massima precisione possibile.

Dal punto di vista della disponibilità, o3-pro è già accessibile per gli abbonati ai piani ChatGPT Pro e Team. Gli utenti dei piani Enterprise ed Edu, invece, dovranno attendere una settimana prima di poter mettere le mani sul nuovo e interessante prodotto di OpenAI.

Con o3-pro, la compagnia di Sam Altman rafforza ulteriormente la sua leadership nel settore dell’AI, dimostrando una chiara visione strategica orientata alla creazione di tecnologie che uniscono innovazione e utilità pratica. La decisione di focalizzarsi sulla precisione e sull’affidabilità dei risultati risponde a una domanda crescente di strumenti capaci di supportare decisioni critiche in ambiti professionali.