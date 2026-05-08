OpenAI porta Codex dentro Chrome: come cambia il browser?

OpenAI sceglie una direzione molto precisa per l’evoluzione di Codex: trasformare il browser nel principale ambiente di lavoro degli agenti AI.

L’azienda ha presentato un nuovo plugin per Google Chrome che permette a Codex di interagire direttamente con pagine web e applicazioni SaaS senza passare da browser proprietari o sandbox isolate. L’annuncio arriva dopo mesi di espansione rapida della piattaforma, nata inizialmente come modello per la generazione di codice ed evoluta in un agente software completo capace di usare terminali, strumenti di sviluppo e applicazioni desktop.

Il mercato degli strumenti AI per sviluppatori si muove rapidamente. Anthropic con Claude Code, Google con Gemini CLI e Microsoft con GitHub Copilot Workspace stanno spingendo verso agenti che non si limitano a suggerire codice, ma eseguono attività complete. OpenAI prova ora a ridurre una delle principali limitazioni operative di questi sistemi: la difficoltà di lavorare in modo fluido dentro il browser reale dell’utente.

Il timing non è casuale. Nei mesi precedenti OpenAI aveva già introdotto funzionalità di computer use su macOS, consentendo a Codex di utilizzare mouse virtuale, tastiera e interfacce desktop. Il plugin Chrome rappresenta il passo successivo logico di questa strategia.

Come funziona il plugin e cosa può fare Codex nel browser

Il plugin collega direttamente Codex a Google Chrome su macOS e Windows, mantenendo sessioni attive, autenticazioni e accesso ai servizi web aperti durante il lavoro quotidiano.

La caratteristica più rilevante riguarda il modello operativo: a differenza dei sistemi di browser automation tradizionali, il plugin non blocca l’interfaccia mentre l’agente lavora. Codex può eseguire azioni in background su tab differenti senza prendere il controllo totale del browser, lasciando l’utente libero di navigare normalmente. In pratica, l’agente legge contenuti visivi della pagina, identifica elementi UI, clicca pulsanti, compila form e segue workflow articolati in modo autonomo.

OpenAI ha anche esteso il supporto ai workflow multi-agent: più istanze di Codex possono operare in sessioni parallele senza interferire con il lavoro dell’utente. In scenari complessi, un agente potrebbe aggiornare documentazione tecnica mentre un altro verifica deployment cloud o esegue test su una dashboard web.

Plugin, sicurezza e limiti di un agente dentro Chrome

Il plugin si inserisce in un ecosistema più ampio che include bundle riutilizzabili con integrazioni applicative, workflow predefiniti e server MCP (Model Context Protocol). Questi pacchetti consentono di distribuire configurazioni operative complete all’interno di team e aziende, coprendo dashboard cloud, repository Git, CI/CD, strumenti DevOps e pannelli amministrativi.

L’integrazione con il browser introduce però questioni delicate sul piano della sicurezza. Un agente AI che opera dentro Chrome può potenzialmente accedere a sessioni autenticate e dati sensibili aziendali. Per questo OpenAI utilizza modelli di autorizzazione granulari, profili permesso espliciti e gestione selettiva dei plugin.

Restano comunque limiti tecnici concreti: piccole modifiche HTML o componenti dinamici possono interrompere workflow automatizzati, il consumo di token cresce rapidamente durante sessioni lunghe e l’affidabilità assoluta in ambienti web reali è ancora lontana.

Reuters e The Verge hanno riportato che OpenAI sta lavorando a una piattaforma unificata che combinerà ChatGPT, Codex e strumenti browser-centrici in un’unica applicazione desktop, con l’obiettivo di costruire un ambiente AI persistente per sviluppatori e utenti professionali.