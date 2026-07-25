OpenAI prepara ChatGPT per smart glasses e wearable con nuove API

OpenAI sta spingendo ChatGPT verso un ruolo più ampio, che va oltre il semplice chatbot e mira a farne un’interfaccia capace di agire su più dispositivi, inclusi i wearable.

La linea emersa dall’incontro con Greg Brockman conferma un’evoluzione concreta: assistenza vocale più naturale, maggiore automazione e una strategia hardware pensata per aprire nuovi scenari d’uso.

ChatGPT diventa più autonomo

Al centro della roadmap c’è un ChatGPT sempre più operativo, non solo conversazionale. Brockman ha indicato come obiettivo una modalità vocale capace di sostenere dialoghi continui e di arrivare, in prospettiva, a eseguire compiti all’interno di computer e applicazioni.

Questo sviluppo si innesta sul lavoro già avviato con Codex, che consente a un agente di controllare un computer in modo simile a un utente umano. L’idea è ridurre il numero di azioni manuali richieste oggi, affidando all’AI operazioni ripetitive o complesse.

Più autonomia significa anche più rischi, e OpenAI ne è consapevole. Quando un sistema può accedere a file, software e servizi esterni, diventano essenziali sandboxing, gestione dei permessi e supervisione delle azioni compiute dall’agente.

Il tema è particolarmente delicato dopo episodi recenti legati a sistemi sperimentali, che hanno riacceso il dibattito sui limiti dell’automazione. Per questo il settore sta lavorando su barriere tecniche che permettano di conservare utilità senza perdere il controllo.

Wearable e nuovo hardware

Il passaggio più interessante riguarda i dispositivi indossabili. OpenAI considera prioritario sviluppare API dedicate ai wearable, così da rendere ChatGPT accessibile in modo diretto su smart glasses, pendenti intelligenti e altri dispositivi sempre connessi.

Brockman ha anche lasciato intendere che il primo hardware proprietario potrebbe avere un’impostazione diversa rispetto agli smart glasses attuali. Le indiscrezioni parlano di un dispositivo compatto, con funzioni vocali avanzate, videocamera integrata e una forte attenzione all’interazione ambientale, ma senza conferme ufficiali sui dettagli tecnici.

La strategia arriva in una fase complessa per OpenAI, segnata da cause legali, questioni di privacy, costi elevati e interrogativi sulla governance dell’AI. Allo stesso tempo, però, il mercato accelera e vede già mosse importanti di concorrenti come Google e Meta nel campo dei dispositivi intelligenti.

In questo quadro, l’obiettivo di OpenAI sembra chiaro: trasformare ChatGPT in una piattaforma trasversale, capace di funzionare su computer, smartphone e wearable come interfaccia comune. Se il progetto riuscirà, il baricentro dell’uso quotidiano dell’intelligenza artificiale potrebbe spostarsi dal software generico a un ecosistema di dispositivi sempre più integrati.