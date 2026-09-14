OpenCAD Studio sfida AutoCAD con un'alternativa aperta per CAD 2D e 3D

OpenCAD Studio si presenta come una nuova alternativa libera ai software CAD proprietari e sta attirando l’attenzione della comunità Linux.

Il progetto è stato segnalato su Reddit , dove è stato indicato il sito ufficiale del progetto che si propone come soluzione per il disegno tecnico e la modellazione tridimensionale, con un obiettivo particolarmente interessante: gestire direttamente file DWG e DXF senza affidarsi a servizi di conversione.

Il software è sviluppato in Rust e condivide il nucleo di modifica tra applicazione desktop e versione web. La documentazione ufficiale, tuttavia, invita a conservare copie dei disegni importanti perché il progetto è ancora in sviluppo attivo. Le prime reazioni degli utenti mostrano interesse soprattutto per l’uso professionale del formato DWG, ma anche cautela nel considerarlo già un sostituto completo di prodotti CAD maturi.

OpenCAD Studio punta sul disegno tecnico multipiattaforma

Il cuore del progetto è un ambiente per disegno 2D e modellazione 3D pensato per funzionare su desktop e browser. Sul piano bidimensionale offre strumenti per linee, polilinee, curve, spline e tratteggi, insieme a snap agli oggetti, livelli, blocchi e riferimenti esterni. Sono presenti anche funzioni dedicate alla documentazione tecnica, tra cui testi, quote, direttrici, tolleranze, tabelle, spazio modello, spazio carta, finestre e stili di stampa.

La gestione dei file rappresenta uno degli aspetti più rilevanti. OpenCAD Studio può leggere e scrivere DWG e DXF in modo nativo, con destinazioni di salvataggio comprese tra R14 e 2018. Il programma riconosce inoltre file di backup BAK e SV$, importa modelli OBJ e punti di rilievo LandXML, mentre consente di esportare mesh STL, dati STEP AP203 e documenti PDF generati dai layout.

Per la parte tridimensionale il progetto utilizza un kernel geometrico capace di gestire primitive solide, estrusioni, rivoluzioni, sweep, loft e operazioni booleane. La visualizzazione delle viste 2D e 3D sfrutta wgpu per l’accelerazione tramite GPU e supporta telecamere ortografiche e prospettiche. L’applicazione desktop aggiunge anche plugin nativi, script di comando e conversioni senza interfaccia grafica.

La comunità Linux guarda al progetto con prudenza

La discussione su Reddit evidenzia una domanda precisa: OpenCAD Studio può diventare una vera alternativa ad AutoCAD per chi lavora su Linux? Alcuni partecipanti hanno apprezzato la possibilità di modificare direttamente i formati utilizzati negli studi tecnici. Un commento sottolinea però che, per il 3D, FreeCAD dispone già di capacità molto estese, anche se l’esperienza d’uso viene giudicata meno lineare.

Il confronto con LibreCAD porta invece a una distinzione importante: OpenCAD Studio non si limita al disegno bidimensionale, perché comprende anche strumenti per la modellazione solida. La presenza di un editor utilizzabile dal browser amplia inoltre le modalità di accesso, mentre l’edizione desktop offre associazioni ai file, miniature nel file manager, stampa del sistema e automazione headless.

Il limite principale resta la maturità. Gli stessi sviluppatori chiedono di mantenere copie di sicurezza dei disegni destinati alla produzione e di segnalare attraverso GitHub Issues i problemi riproducibili. È una raccomandazione significativa per chi valuta il programma in uno studio tecnico, dove la compatibilità di un formato non basta a garantire l’affidabilità dell’intero flusso di lavoro.