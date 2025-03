OpenSUSE: Zypper include download paralleli sperimentali

Il gestore di pacchetti Zypper di openSUSE ha introdotto il supporto sperimentale per i download in parallelo. Si tratta di una funzionalità già presente in altri gestori di pacchetti come Pacman di Arch Linux o APT di Debian. Inoltre, è stato rinnovato il sistema di gestione dei media. Queste novità sono state annunciate con il rilascio di libzypp v17.36.4 e zypper v1.14.87. I primi test mostrano risultati molto promettenti: i tempi di esecuzione complessivi possono essere ridotti di oltre la metà. Secondo le informazioni condivise sulla mailing list factory, i miglioramenti principali sono due. Il primo è una funzionalità sperimentale di precaricamento dei pacchetti, che permette a Zypper di aprire più connessioni di download contemporaneamente.

OpenSUSE: come attivare le due funzionalità di Zypper

Il secondo miglioramento riguarda il nuovo backend multimediale ottimizzato, che riduce i tempi di attesa evitando il recupero dei metalink e migliorando la gestione delle connessioni per ottenere i dati sui pacchetti. Anche se entrambe le funzionalità sono ancora sperimentali, è già possibile attivarle impostando la variabile d’ambiente “ZYPP_PCK_PRELOAD=1” prima di eseguire un comando. Allo stesso tempo, il numero massimo di connessioni simultanee può essere regolato nel file “zypp.conf” con: download.max_concurrent_connections = 5.

Il valore predefinito è 5, ma a seconda della larghezza di banda disponibile e delle risorse hardware, alcuni sistemi potrebbero ottenere prestazioni migliori aumentando questo limite. Inoltre, attivare il nuovo backend multimediale migliora ulteriormente le prestazioni. Questa funzione riduce il lavoro inutile evitando la suddivisione dei metalink tra più server e ottimizzando il riutilizzo delle connessioni, soprattutto durante il recupero dei dati sui pacchetti. Per attivarlo, basta impostare la variabile d’ambiente “ZYPP_CURL2=1“.

Sebbene le due funzionalità possano essere utilizzate separatamente, il massimo beneficio si ottiene attivandole insieme. Inoltre, il nuovo backend migliorerà le prestazioni dei mirror quando si utilizza “metalink=” nei file dei repository, anche se “baseurl=” rimane la scelta consigliata negli ambienti di produzione per una gestione più sicura delle chiavi. Per sfruttare questi miglioramenti, gli utenti devono avere libzypp 17.36.4 (o successivo) e zypper 1.14.87 (o successivo). Queste versioni sono già disponibili su openSUSE Tumbleweed e Slowroll. Gli utenti di Leap (versioni 15 e 16) possono invece accedervi tramite i repository di sviluppo. Per maggiori informazioni, è possibile consultare l’annuncio completo, pubblicato sul sito ufficiale del progetto.