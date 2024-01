OpenWrt One, dispositivo hardware che celebra i 20 anni del progetto

OpenWrt è un sistema operativo basato su Linux progettato principalmente per dispositivi di rete, come router, access point WiFi e prodotti simili. Una volta installato, si sostituisce al firmware del produttore e permette di sbloccare funzionalità e personalizzazioni originariamente non previste. In un altro articolo abbiamo visto nel dettaglio cos’è e come funziona OpenWRT.

Per festeggiare i 20 anni di OpenWrt, che ricorrono proprio nel 2024, i responsabili del progetto hanno deciso di rilasciare un dispositivo hardware dedicato. Si chiama OpenWrt One ed è un prodotto progettato per essere completamente supportato a monte dalla comunità OpenWrt, offrendo una piattaforma hardware che soddisfa le esigenze specifiche degli utenti del sistema operativo e che rispecchia i principi di OpenWrt.

Cos’è OpenWrt One

L’obiettivo principale di OpenWrt One è fornire uno strumento per il networking economicamente accessibile (con un prezzo inferiore a 100 euro), capace di mettere a disposizione funzionalità chiave ritenute importanti dalla comunità OpenWrt. Una delle principali peculiarità dell’oggetto è l’impossibilità di incorrere in fenomeni bricking, ovvero nel blocco del dispositivo ad esempio dopo un’attività di flashing (scrittura) del firmware non andata a buon fine. OpenWrt One utilizza infatti due chip flash separati e consente un semplice accesso alla console di sistema, senza complicazioni.

Con OpenWrt One, gli utenti potranno avere a disposizione un router, un access point, un potente firewall, un dispositivo per condividere la connessione WiFi con i clienti previa attivazione di un captive portal, un server VPN, una soluzione per il monitoraggio delle prestazioni di rete, il controllo della qualità del servizio (QoS) e molto altro ancora.

Tutte le caratteristiche di OpenWrt diventano immediatamente accessibili attraverso un prodotto già “pronto all’uso”, che mira a facilitare l’accesso e la personalizzazione del firmware e promuove la diffusione di soluzioni open source nell’ambito delle reti e degli apparati per il networking.

Le principali caratteristiche hardware

L’hardware appena presentato da OpenWrt utilizza il SoC MediaTek MT7981B, con un focus sulle specifiche hardware che la comunità OpenWrt ritiene imprescindibili.

Accanto al SoC principale, OpenWrt One sfrutta un modulo WiFi MediaTek MT7976C, capace di supportare diverse modalità e bande. Sono poi presenti 1 GB di memoria RAM DDR4, 128 MB di memoria flash per ospitare firmware e sistema operativo, due porte Ethernet RJ45 (una di tipo 2,5 GbE e una capace di trasferire fino a 1 Gbps), una porta USB 2.0 e uno slot M.2 utile per estendere le capacità di archiviazione tramite SSD NVMe.

Il dispositivo, il cui nome completo è OpenWrt One/AP-24.XY, sarà distribuito attraverso Banana Pi, che utilizzerà i canali di distribuzione già esistenti. Ogni dispositivo venduto contribuirà a una donazione al fondo di OpenWrt presso la Software Freedom Conservancy (SFC).

Banana Pi è una famiglia di single-board computer ideata per offrire un’alternativa economica e flessibile a dispositivi come Raspberry Pi. Il dispositivo con il logo OpenWrt entrerà, a quanto pare, a far parte di questo catalogo.