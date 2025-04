Opera Mini integra l’assistente AI Aria per dispositivi Android

Con l’introduzione di Aria, il browser Opera rende ancora più accessibile l’Intelligenza Artificiale.

Come sottolineato da Jørgen Arnesen, EVP Mobile di Opera, “L’AI sta diventando rapidamente una parte integrante dell’esperienza quotidiana su Internet. Integrare Aria in Opera Mini è un passaggio naturale al nostro browser Android”.

La compagnia norvegese ha recentemente lanciato Aria nella versione Mini del suo browser per dispositivi Android. Questa novità permette anche agli utenti con smartphone economici e connessioni limitate di accedere a funzionalità avanzate AI.

Aria si avvale di tecnologie sviluppate da OpenAI e Google, offrendo risposte su vari argomenti, oltre alla generazione di immagini e aggiornamenti in tempo reale sulle ultime notizie.

L’AI Aria e traffico ottimizzato: così Opera cresce in modo considerevole il numero di utenti

A rendere questa integrazione così interessante è il fatto che, nonostante le funzionalità avanzate, Opera Mini non sembra risentire a livello prestazionale dell’introduzione.

D’altro canto la leggerezza è uno dei maggiori punti di forza di Opera, che permette di risparmiare traffico dati durante la navigazione, contrariamente a quanto fanno diversi competitor anche più rinomati. Fin dal suo debutto nel 2005, Opera Mini si è distinto nei mercati emergenti grazie a tecnologie di compressione dati all’avanguardia, consentendo agli utenti di accedere alla rete ottimizzando i piani telefonici a disposizione.

In questo contesto, Opera si è distinto per aver stretto accordi con mercati emergenti, ottenendo partnership strategiche con operatori telefonici in Africa, con vantaggi considerevoli per chi vive in stati poveri.

Questo approccio ha contribuito a consolidare il successo del browser, che vanta oltre un miliardo di download su Android e più di 100 milioni di utenti attivi a livello globale. Numeri, di fatto, a dir poco confortanti. Solo quest’anno, secondo i dati forniti da Appfigures, Opera Mini ha registrato 7,1 milioni di nuovi download, confermandosi uno strumento sempre più apprezzato dagli utenti.