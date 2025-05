Opera presenta Neon, il primo browser con AI agentica: fa tutto da solo

Opera Neon è il nuovo browser che integra completamente le capacità dell’intelligenza artificiale generativa. Questo browser, sviluppato dalla norvegese Opera, ridefinisce il concetto di navigazione online, trasformando il browser in una piattaforma avanzata per l’interazione e la creazione di contenuti digitali con l’assistenza massiccia dell’AI.

Opera Neon: Chat

La funzionalità Chat rappresenta una delle innovazioni più interessanti di Opera Neon. Non si tratta di un semplice chatbot, ma di un assistente intelligente capace di comprendere il contesto della navigazione. Grazie a questa tecnologia, gli utenti possono dialogare direttamente con l’intelligenza artificiale, ottenendo risposte pertinenti e suggerimenti mirati mentre esplorano il web. Questo approccio cambia radicalmente il modo di cercare informazioni online, offrendo un’esperienza personalizzata e fluida.

Opera Neon: Do

Con la funzione Do, Opera Neon introduce un concetto rivoluzionario: l’automazione delle operazioni web complesse. Grazie alla tecnologia Browser Operator, il browser è in grado di interagire autonomamente con le strutture delle pagine web, eseguendo attività come prenotazioni di viaggi o acquisti online senza necessità di supervisione umana. La particolarità di questa funzionalità risiede nel fatto che tutte le operazioni vengono eseguite localmente, garantendo così alti standard di privacy e sicurezza per l’utente.

Opera Neon: Make

La vera forza innovativa di Opera Neon si manifesta nella funzione Make, che consente di trasformare semplici richieste testuali in applicazioni, siti web, report o persino giochi completi. Questa funzionalità sfrutta l’intelligenza artificiale per scomporre i progetti in passaggi gestibili, installare automaticamente le risorse necessarie e risolvere eventuali problemi tecnici. In questo modo, anche gli utenti meno esperti possono ottenere risultati professionali con un minimo sforzo, rivoluzionando il modo in cui avviene la creazione di contenuti web.

Focus sulla sicurezza e un modello commerciale innovativo

Uno degli aspetti più importanti di Opera Neon è l’attenzione dedicata alla protezione dei dati personali. L’infrastruttura cloud utilizzata è interamente basata in Europa, e l’utente mantiene sempre il controllo completo sulle operazioni del browser, potendo intervenire in qualsiasi momento. Questa attenzione alla privacy è particolarmente rilevante in un’epoca in cui la sicurezza dei dati è una priorità per molti utenti.

Dal punto di vista commerciale, Opera Neon sarà disponibile tramite un abbonamento premium. Le iscrizioni sono già aperte sul sito ufficiale, offrendo agli utenti l’opportunità di iscriversi alla lista d’attesa.