Optimus, il robot di Elon Musk, piega il bucato in un video su X

Il robot dalle fattezze umanoidi di Elon Musk, noto come Optimus, è stato mostrato in un recente video divenuto virale su X. In questo caso, l’automa è impegnato a svolgere un compito del quotidiano di ognuno di noi, ovvero piega il bucato.

Una mansione che, sebbene sia semplice da completare per un essere umano, svolto da un robot non è affatto così scontato. Nonostante ciò, va considerato che l’Optimus in questione era comandato a distanza durante questo compito. A tal proposito, Musk ha puntualizzato come in futuro “Sarà certamente in grado di farlo in modo completamente autonomo“.

Optimus folds a shirt pic.twitter.com/3F5o3jVLq1 — Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2024

Optimus che piega il bucato? La strada per robot umanoidi realmente funzionali è ancora lunga

L’ultima serie di Optimus, presentata giusto qualche settimana fa, aveva già dimostrato le proprie abilità improvvisando qualche passo di danza. Nonostante ciò, il possibile utilizzo pratico di quelli che ad oggi restano una sorta di “giocattolo extra lusso” resta alquanto limitato.

Restano, infatti, ancora degli enormi limiti operativi come, per esempio, la manipolazione di materiali morbidi. In questi contesti, infatti, i robot possono facilmente trovarsi in grande difficoltà. Nonostante ciò è innegabile che Optimus susciti un certo fascino e, in alcuni, anche un po’ di inquietudine. Allo stato attuale, questi tipi di robot sono da considerarsi come delle marionette e presentano comunque enormi limiti.

Negli ultimi periodi, Elon Musk ha dimostrato di puntare in modo concreto su questo progetto, con Tesla che sta gradualmente deviando risorse e attenzioni dalla produzione di automobili allo sviluppo di robot umanoidi. Di recente i robot Optimus, sono anche stati protagonisti di un malinteso riguardo uno spiacevole incidente in una fabbrica Tesla.