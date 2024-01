Organizza i tuoi file con pCloud: uno sconto del 65% ti aspetta

Viviamo in un’era in cui la gestione efficiente dei documenti digitali è essenziale, e pCloud si presenta come la soluzione ideale.

Il servizio di archiviazione cloud offre attualmente uno sconto imperdibile del 65% sui suoi piani Premium a vita, dotati di spazi di archiviazione da 500 GB e 2 TB.

pCloud: le offerte esclusive per l’archiviazione cloud

Il piano Premium da 500 GB di pCloud, originariamente a 299 euro, è ora disponibile a soli 199 euro con un unico pagamento. Per chi ha esigenze di spazio più elevate, il piano Premium Plus da 2 TB è in promozione da 599 a 399 euro.

Oltre alla capienza di archiviazione, i piani Premium di pCloud vantano funzionalità avanzate per semplificare la gestione dei file. Consentono condivisioni rapide, collaborazioni in tempo reale e forniscono dettagliate statistiche sui link condivisi.

La sicurezza è una priorità fondamentale per pCloud, che garantisce protezione massima attraverso crittografia TLS/SSL e crittografia 256-bit AES per ogni file.

Grazie alle funzionalità di accesso e sincronizzazione, l’esperienza utente è continua su tutti i dispositivi: le foto si caricano automaticamente, l’accesso offline è selettivo e i file si sincronizzano automaticamente su vari dispositivi.

pCloud offre un’ampia gamma di funzionalità avanzate, tra cui versioni dei file, recupero dati, caricamento remoto e anteprima di documenti online.

Inoltre, con la possibilità di effettuare il backup da piattaforme come Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Photos, pCloud ti consente di centralizzare in modo sicuro tutti i tuoi dati importanti.

Con fiducia nella qualità dei propri servizi, pCloud offre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 10 giorni. Non perdere l’opportunità di beneficiare di uno sconto del 65% sui piani Premium a vita di pCloud e organizza i tuoi file con un servizio privo di abbonamenti e di fastidiosi costi nascosti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.