Ottieni accesso immediato ai tuoi guadagni con myPOS, ora in sconto

Gestire i pagamenti in modo rapido ed efficace è essenziale per qualsiasi attività commerciale. myPOS rivoluziona il modo in cui le imprese ricevono i pagamenti, garantendo accesso istantaneo ai fondi non appena viene effettuata una transazione. Ogni pagamento ricevuto viene accreditato in tempo reale, senza costi aggiuntivi, assicurando così una gestione della liquidità più fluida e senza attese.

Sul sito di myPOS ci sono tutti i terminali in vendita: alcuni sono anche in offerta.

myPOS: un POS sempre connesso e pronto all’uso

I terminali myPOS sono dotati di una scheda SIM dati gratuita e connettività Wi-Fi, per permettere ai commercianti di accettare pagamenti ovunque si trovino. Inoltre, ogni cliente riceve una carta di debito aziendale gratuita, utile per accedere ai propri guadagni in qualsiasi momento. Grazie all’app mobile, è possibile gestire facilmente la propria attività e monitorare le transazioni ovunque ci si trovi.

La proposta di myPOS è così articolata:

Go 2 (€39 IVA esclusa): leggero e compatto, perfetto per chi è sempre in movimento. Ideale per liberi professionisti, piccole attività e commercianti ambulanti che partecipano a fiere ed eventi;

(€189 IVA esclusa): soluzione completa per le piccole imprese. Include un lettore di carte di credito con dock di ricarica e stampante integrata per scontrini personalizzati, rendendolo ideale sia per la cassa che per i pagamenti in mobilità;

(€159 anziché €229 IVA esclusa): progettato per ambienti difficili, resistente a urti, polvere e acqua, con certificazioni IP54 e ATEX. Funziona con Android 9.0, garantendo prestazioni elevate e affidabilità in qualsiasi contesto;

(€249 IVA esclusa): la scelta ideale per aziende con un elevato volume di clienti. Offre un'elaborazione rapida dei pagamenti e la stampa delle ricevute, assicurando un servizio efficiente per ridurre le attese alla cassa.

Grazie a myPOS, ogni pagamento diventa immediatamente disponibile, senza attese o costi nascosti. Approfitta delle offerte attuali e scegli il terminale più adatto alle tue esigenze per migliorare la gestione della tua attività.