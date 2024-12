Ottieni fino a 3 mesi gratis di Apple TV+ con uno di questi dispositivi

Apple TV+ è un servizio di streaming dell’azienda di Cupertino. La sottoscrizione alla piattaforma include serie e film esclusivi Apple Original, con nuove uscite ogni mese e i migliori attori di Hollywood. Il servizio è disponibile sia tramite l’app Apple TV nella sezione dedicata sia sulla pagina tv.apple.com.

I nuovi clienti beneficiano di una prova gratuita di sette giorni, al termine della quale l’abbonamento mensile passa a 9,99 euro. Apple TV+ è incluso anche in Apple One, il piano che racchiude in un unico abbonamento fino a cinque servizi Apple. Inoltre, l’acquisto di un dispositivo Apple idoneo consente di guardare serie tv e film gratis per 3 mesi.

La prova gratuita è riscattabile tramite questa pagina del sito ufficiale Apple.

Come ottenere fino a 3 mesi gratis di Apple TV+

Per ricevere tre mesi gratis di Apple TV+ occorre acquistare un nuovo iPhone, Mac, iPad, o una nuova Apple TV. L’attivazione dell’offerta deve avvenire tramite l’app Apple TV entro 90 giorni dalla configurazione del nuovo dispositivo. Per vedere comparire la promozione, tutto quello che bisogna fare è effettuare l’accesso con il proprio ID Apple sul nuovo device.

Al termine del periodo di prova si attiverà l’abbonamento da 9,99 euro al mese, a meno che non venga disdetto prima. Se si opta per la disdetta, è sufficiente andare nella sezione Impostazioni dell’app almeno un giorno prima della data di rinnovo. Qualora poi la disdetta avvenga durante il periodo di prova, si perderà immediatamente l’accesso al servizio e al periodo di prova gratuito, con l’impossibilità di riattivarlo.

L’adesione alla prova gratuita del servizio streaming di Apple avviene tramite questa pagina del sito Apple TV. Per visualizzare correttamente l’offerta assicurarsi che il dispositivo sia aggiornato all’ultima versione del sistema operativo.