Outlook va in crash durante la stesura delle email: come risolvere

Da quando Microsoft ha rilasciato gli ultimi aggiornamenti per Outlook for Microsoft 365, Outlook 2021, Outlook 2019 e Outlook 2016, molti utenti hanno iniziato a lamentare l’improvviso crash del client email, con la visualizzazione del codice di errore 0xc0000005 . Il problema si manifesta con la versione di Outlook contraddistinta dal numero di build 18324.20168.

Aprendo il registro degli eventi (premere Windows+R quindi digitare eventvwr.msc ), si possono cercare tutti i crash ingeneratisi in Outlook semplicemente cercando gli eventi 1000 e 1001.

Aggiornamento in arrivo e soluzione temporanea per le installazioni di Outlook che vanno in crash

I tecnici Microsoft hanno confermato di essere già al lavoro per risolvere la problematica che interessa trasversalmente le varie versioni di Outlook. Hanno inoltre confermato che la distribuzione della patch correttiva, con la build 18429.20000, sarà resa disponibile a partire dal 28 gennaio prossimo.

Nel frattempo, gli utenti che si trovassero in difficoltà durante l’utilizzo di Outlook, possono applicare un espediente temporaneo che permette di ripristinare la vecchia versione esente dalla problematica.

Per procedere in tal senso ed evitare che Outlook continui ad arrestarsi in modo anomalo, è sufficiente digitare cmd nella casella di ricerca del sistema operativo quindi scegliere Esegui come amministratore.

A questo punto, basta impartire il comando seguente:

"%programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\officec2rclient.exe" /update user updatetoversion=16.0.18227.20162

L’istruzione proposta forza un aggiornamento di Microsoft Office alla versione specificata. Utilizzando il client Click-to-Run per l’utente corrente, ciò che si pone in essere è un vero e proprio downgrade della suite Office. Si tratta di un comando da mettere da parte e riutilizzare ogniqualvolta si avessero problemi simili (avendo cura di specificare sempre la versione di destinazione corretta).