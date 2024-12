Pagamenti sicuri e gratuiti online con la carta di debito SelfyConto

Il conto corrente online SelfyConto, facente parte del gruppo Banca Mediolanum, è una soluzione ideale per pagare, investire e gestire il tuo denaro direttamente dal tuo smartphone. Tra i diversi vantaggi che mette a disposizione, come il canone a conto zero, bonifici gratuiti e la possibilità di addebitare le utenze ricorrenti senza costi aggiuntivi, ti offre anche una carta di debito del circuito Mastercard, l’ideale per effettuare pagamenti sicuri sia online che in negozio fisico.

SelfyConto: una carta di debito per pagare tutto

La carta di debito SelfyConto ti viene offerta all’apertura del conto corrente con canone gratuito se lo apri entro il 31 marzo 2025. Neanche il tempo di richiederla che potrai subito utilizzarla in formato virtuale, in attesa che ti arrivi a casa anche in formato fisico.

Con questa carta potrai sfruttare una serie di interessanti funzioni come la possibilità di impostare limiti di spesa per canale (online, ATM o POS), per area geografica o addirittura bloccando gli acquisti su particolari categorie merceologiche. Ancora, in caso di necessità puoi bloccarla temporaneamente dai canali digitali del tuo conto.

Puoi effettuare acquisti online in tutta sicurezza grazie ai protocolli elevati che ti garantiscono la massima protezione quando fai compere su e-commerce, mentre se ti trovi in giro puoi pagare in modo sicuro e veloce direttamente dal tuo smartphone o smartwatch.

I prelievi sono a costo zero in tutta Italia e all’estero da qualsiasi sportello ATM ed è inclusa anche un’assicurazione multirischi gratuita che ti tutela sui tuoi acquisti effettuati in tutto il mondo.

La carta di debito Mastercard è solo uno dei tanti vantaggi che potrai scoprire aprendo SelfyConto: un conto corrente online sicuro, completo e ricco di funzionalità per la gestione del tuo denaro. Puoi aprirlo velocemente con la tua identità digitale SPID.