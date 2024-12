Paris-Fenerbahce: dove vedere il match di Eurolega in streaming

Torna in campo l’Eurolega: giovedì, 19 dicembre, a partire dalle 20:30 è in programma la sfida tra Paris Basketball e Fenerbahce. Si tratta di uno dei match di maggior rilievo della settimana in quanto vede scendere in campo due delle prime sei squadre per numero di vittorie in regular season in questa stagione. Si tratta di due team che, molto probabilmente, saranno tra i protagonisti anche dei Play Off.

Paris-Fenerbahce e l'Eurolega in streaming su NOW

Paris-Fenerbahce è uno dei big match di questo turno di Eurolega, oramai giunta alla 17° giornata (su 34) della stagione regolare. La classifica è particolarmente corta e vede Parigi e Monaco in testa con 11 vittorie, seguite da un terzetto composto da Zalgiris, Bayern Monaco e Fenerbahce, con 10 vittorie.

In zona Play Off ci sono anche le greche Olympiacos e Panathinaikos oltre al Barcellona e all’Olimpia Milano, tutte con 9 vittorie. La stagione ha ancora tanto dire (siamo praticamente al giro boa) e tutto è ancora da decidere. La sfida tra Paris-Fenerbahce è, senza dubbio, una delle più interessanti del calendario.

Gli ultimi match di Paris e Fenerbahce