Parrot OS 6.0 ottiene il supporto per Linux 6.5 e Raspberry Pi 5

Dopo quasi un anno dall’uscita della precedente versione, Parrot Security ha rilasciato Parrot OS 6.0, basato sull’ultima serie di Debian GNU/Linux 12 “Bookworm”. Bisogna notare che gli sviluppatori hanno deciso di non fornire la nuova distribuzione di hacking etico con il kernel Linux 6.1 LTS supportato a lungo termine di Debian Bookworm, ma con la nuova serie di kernel Linux 6.5. La ragione di ciò è un migliore supporto hardware grazie al backport dei moduli DKMS per i driver WiFi. Questa versione include anche un’esperienza di installazione migliorata grazie al programma di installazione Calamares. Inoltre, l’aspetto del sistema è stato aggiornato (utilizzando ancora il desktop MATE) e PipeWire ha poi sostituito PulseAudio come sistema audio predefinito. Infine, sono state aggiunte opzioni di avvio fail-safe GRUB per un boot più affidabile e sicuro e VirtualBox backport da Debian Sid per un supporto avanzato della virtualizzazione.

Parrot OS 6.0: containerizzazione sperimentale e librerie libc6 e Python 3.11

Parrot Security ha aggiornato tutti gli strumenti penetration testing inclusi per dare accesso ai metodi e alle tecniche di hacking più recenti. È stata poi introdotta una funzionalità di containerizzazione sperimentale per gli strumenti non supportati, in modo da migliorare la flessibilità. Inoltre, Parrot OS 6.0 include una nuova librerie libc6 e Python 3.11 per consentire l’aggiornamento di vari strumenti all’ultima versione upstream. Come spiegato dagli stessi sviluppatori: “ciò consentirà alle versioni future di Parrot di includere diversi strumenti che erano stati deprecati/abbandonati in passato o che non erano mai stati aggiunti prima a causa della loro complessità di integrazione“.

Parrot OS 6.0 è già disponibile per il download per le nuove installazioni dal sito web ufficiale in diverse versioni. Queste includono Security Edition, Home Edition e Hack The Box Edition. Gli utenti esistenti del sistema operativo Parrot possono eseguire l’aggiornamento alla nuova versione dal terminale tramite i comandi “sudo apt update && sudo apt full-upgrade”. L’edizione Raspberry Pi di Parrot OS 6.0 sarà disponibile a breve con il supporto per Raspberry Pi 5.