Il pass Sport di NOW resterà in offerta a 19,99€ al mese fino al 26 ottobre

La promozione relativa al pass Sport di NOW scade il 26 ottobre. Nell’ambito dell’ultima iniziativa, è possibile sottoscrivere il piano di dodici mesi al prezzo scontato di 19,99 euro al mese.

NOW è la piattaforma che consente di vedere l’intera programmazione di Sky in diretta e on-demand. In relazione allo sport, include lo spettacolo delle coppe europee, 3 partite a turno di Serie A, la Premier League e la Bundesliga, tutta la Formula 1 e la MotoGP, il grande tennis con i tornei ATP e WTA più Wimbledon e lo US Open, oltre all’NBA, Eurolega e altro ancora.

Al termine dei primi dodici mesi il pass si rinnova ogni mese al prezzo di listino, che ora corrisponde a 29,99 euro. L’offerta consente dunque di risparmiare 120 euro in un anno, senza tenere conto dei possibili aumenti che potrebbero interessare il pass Sport NOW in futuro.

Diciamo questo perché Sky ha da poco annunciato l’aumento dei prezzi del pacchetto Sky Sport per i già clienti, con quest’ultimi che subiranno l’incremento a partire dal 1° dicembre di quest’anno. Inoltre il countdown di questi giorni visibile sul sito nowtv.it è inusuale, visto e considerato che in passato non era mai stata indicata una data precisa.

Ad ogni modo, gli appassionati di sport che sottoscrivono il pass di NOW nella giornata odierna potranno assistere a tutti i match di Europa League e Conference League della serata, tra cui la trasferta del Milan sul campo del Bournemouth e la sfida casalinga della Juventus contro il Rennes.