Passa a ho. Mobile con l'offerta da 200 Giga in 5G a meno di 10€

Se intendi cambiare operatore, ti segnaliamo l’opportunità di passare a ho. Mobile approfittando della nuova offerta del 2025 con 200 Giga in 5G a 9,99 euro al mese. L’offerta include anche chiamate e SMS illimitati, più la possibilità di contare su numerosi servizi gratuiti come ad esempio la navigazione in hotspot.

Il costo di attivazione dell’offerta di ho. parte da 2,99 euro per chi sceglie di attivare un nuovo numero o richiede la portabilità della vecchia linea da Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Tiscali, Kena e altri operatori virtuali. Se invece si proviene da TIM, Vodafone, Fastweb, WindTre e Very Mobile il costo è pari a 29,99 euro.

L’adesione alla nuova offerta 5G è disponibile su questa pagina del sito ho. Mobile.

L’offerta in 5G di ho Mobile con 200 Giga a 9,99 euro al mese

L’offerta da 200 Giga in 5G, più chiamate e SMS senza limiti, include gratis i seguenti servizi di ho. Mobile: navigazione in hotspot, SMS ho. chiamato, numero 42121 per conoscere il credito residuo, avviso di chiamata, trasferimento di chiamata e possibilità di far ripartire i propri Giga al prezzo di 9,99 euro.

Per quanto riguarda invece le modalità di attivazione, ogni utente può scegliere di:

pagare online e ricevere la propria SIM a casa , procedendo con l’attivazione di quest’ultima in app tramite lo SPID;

, procedendo con l’attivazione di quest’ultima in app tramite lo SPID; ritirare e attivare la SIM in edicola , scegliendo come metodo di pagamento i contanti o la propria carta;

, scegliendo come metodo di pagamento i contanti o la propria carta; pagare online e attivare l’offerta con una eSIM in 5 minuti.

La eSIM è compatibile sulla maggior parte dei telefoni top di gamma di nuova generazione e sugli iPhone. Per l’attivazione si può procedere tramite questa pagina del sito ho. Mobile.