Passa a ho. Mobile con offerte 5G da 9,99 euro al mese

Se hai deciso di cambiare operatore per navigare alla velocità del 5G, ti segnaliamo le offerte dedicate di ho. Mobile, l’operatore virtuale di Vodafone che offre 200 Giga in 5G più minuti e SMS illimitati a 9,99 euro. E se scegli di portare il tuo numero da Fastweb Mobile, Iliad, PosteMobile, CoopVoce o altri operatori, l’attivazione è scontata a 2,99 euro invece di 29,90 euro.

Se ritieni 200 Giga pochi, al prezzo di 11,99 euro al mese puoi attivare l’offerta 5G di ho. Mobile con 250 Giga più minuti e SMS senza limiti. Anche in questo caso il costo di attivazione è a partire da 2,99 euro se si proviene da CoopVoce, Iliad, PosteMobile, Fastweb Mobile e altri operatori virtuali.

L’attivazione di ciascuna offerta avviene direttamente online tramite questa pagina del sito ufficiale ho. Mobile.

Le caratteristiche chiave delle offerte 5G di ho. Mobile

Uno dei principali punti di forza di ho. è la rete offerta ai suoi utenti, vale a dire la stessa rete di Vodafone. E ora che è arrivato il 5G, la convenienza delle offerte è ancora superiore, vista la velocità di connessione super raggiungibile.

Un ulteriore vantaggio è di poter attivare l’offerta 5G prescelta in pochi minuti scegliendo il formato eSIM. La procedura è disponibile passo dopo passo tramite e-mail e app, in modo che chiunque – anche per chi ha scarse conoscenze in questo campo – riesca a portare a termine il passaggio a ho. nel più breve tempo possibile.

A tutto questo si aggiungono poi i servizi inclusi gratuiti, come ad esempio l’hotspot, e la garanzia di rimborso di 30 giorni, che consente di provare il servizio per un mese e di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto, qualora non si fosse soddisfatti della linea.

Le offerte 5G di ho. Mobile sono disponibili su questa pagina del sito ho.