Passa a Iliad attivando una delle offerte mobile con 5G incluso

Se stai valutando un nuovo operatore per navigare alla massima velocità, ti segnaliamo la possibilità di passare a Iliad con una delle offerte mobile in 5G: Giga 180 e Giga 250, rispettivamente a 9,99 euro e 11,99 euro al mese per sempre. Entrambe le offerte prevedono un costo di attivazione per la SIM pari a 9,99 euro.

Con Giga 180 e Giga 250 di Iliad si naviga in Internet alla velocità del 5G, potendo contare su 180 e 250 Giga. Inoltre sono inclusi minuti e SMS illimitati verso tutti. L’operatore francese ricorda che il 5G è disponibile sui device compatibili e nelle zone coperte dalla rete 5G Iliad.

Le due offerte mobile con 5G incluso sono attivabili online su questa pagina del sito ufficiale Iliad.

Passa a Iliad con le offerte 5G Giga 180 e Giga 250

Le offerte mobile di Iliad con 5G incluso sono Giga 180 e Giga 250. Una volta superati i Giga a disposizione, gli utenti possono scegliere di continuare a navigare al costo di 0,90 euro per ogni 100 MB. Per quanto riguarda invece le chiamate e i messaggi, sono illimitati verso fissi e mobili in Italia e in Europa (a livello internazionale si hanno minuti illimitati verso più di 60 Paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Brasile e Cina). Da segnalare anche gli 11 GB dedicati in roaming: della lista dei Paesi fanno parte anche Regno Unito, Antille francesi, Islanda, Malta, Saint-Pierre e Miquelon.

Sia Giga 180 che Giga 250 includono inoltre i servizi hotspot, Mi richiami e la segreteria telefonica. Poi, a differenza delle altre offerte, è inclusa anche la tecnologia VoLTE. Confermiamo infine che sono offerte che non cambiano nel tempo, non subiscono cioè rimodulazioni.

I dettagli completi delle due offerte 5G sono disponibili su questa pagina del sito Iliad.