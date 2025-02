Passa a Lyca Mobile: super offerta 5G per chi richiede la portabilità

L’operatore di telefonia mobile virtuale Lyca Mobile offre a tutti coloro che richiedono la portabilità del loro numero di telefono 150 Giga in 5G, con minuti e SMS illimitati, a 5,99 euro al mese, più due mesi in omaggio. Per quanto riguarda la provenienza dell’operatore, non vi è alcuna limitazione (a differenza di quanto avviene con altre compagnie).

Lyca Mobile è un operatore MVNO del Regno Unito presente in più di venti Paesi nel mondo e con più di quindici milioni di clienti. Qui in Italia si appoggia alla rete Vodafone, una delle migliori in assoluto per infrastruttura e velocità di connessione. Per tutti questi motivi, dunque, il passaggio a Lyca Mobile a tali condizioni può rappresentare un’occasione favorevole per tante persone.

L’offerta 5G per chi porta il numero in Lyca Mobile da qualsiasi operatore

Per tutti coloro che scelgono di passare a Lyca Mobile, indipendentemente dal loro operatore di provenienza, è disponibile l’offerta mobile in 5G da 150 Giga a 5,99 euro al mese. La tariffa include anche minuti e SMS illimitati, a cui si aggiungono 8 Giga dedicati in roaming nei Paesi dell’Unione europea.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dai due mesi in omaggio. A questo proposito, i termini e le condizioni del piano confermano che il costo del primo mese è di 5,99 euro, in seguito i primi due rinnovi saranno gratuiti. Sempre dai termini e dalle condizioni di utilizzo si apprende che l’attivazione dell’offerta è immediata dopo che l’operatore approva la registrazione.

Tra i servizi inclusi nella tariffa vi è inoltre il VoLTE. Il supporto al servizio voce su 4G è garantito a tutti i dispositivi 4G abilitati sulla rete Lyca Mobile. Riguardo a ciò, l’operatore britannico sottolinea che anche per navigare in 5G occorre un dispositivo abilitato ed essere sotto copertura della rete 5G Vodafone (la compagnia a cui si appoggia Lyca Mobile per le sue offerte mobile).