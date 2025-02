Passa a Very Mobile: 150 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 5,99€ al mese

Questi sono gli ultimi giorni per approfittare dell’esclusiva offerta di Very Mobile per avere 150 Giga, minuti e SMS illimitati e il 5G incluso nel canone a soli 5,99€ al mese. L’offerta è rivolta a tutti i clienti Iliad, Fastweb, PosteMobile (e molti altri) che portano il proprio numero in Very Mobile.

Perché passare a Very Mobile

I punti di forza dell’offerta di Very Mobile sono sostanzialmente tre: il prezzo, la velocità e la flessibilità. Questi rendono la tariffa di Very Mobile una delle soluzioni più competitive attualmente disponibili sul mercato italiano.

Un canone mensile di 5,99€ al mese è tra i più bassi del panorama nazionale e il prezzo così basso non corrisponde a un’offerta limitata. Anzi: compresi nel canone mensile di 5,99€ ci sono sia 150 Giga di traffico dati che minuti e SMS illimitati. Spesso le offerte di altri operatori sacrificano i minuti o gli SMS in favore dei Giga; con Very Mobile non c’è alcuna limitazione, ma un’offerta completa e davvero valida.

Anche perché nei 5,99€ al mese dell’abbonamento c’è incluso anche il 5G, per una navigazione ultraveloce e una copertura migliore per essere sempre raggiungibili. L’altro aspetto interessante della proposta di Mobile è la flessibilità, potendo rinnovare in qualsiasi momento l’offerta (gestendo tutto dall’applicazione sullo smartphone) e ottenendo immediatamente i 150 Giga del mese successivo, così da non rimanere mai senza traffico dati.

Con una rete ultraveloce che copre fino al 99,7% dell’utenza nazionale (si appoggia alla rete WindTre) e un’offerta senza costi aggiuntivi o servizi a pagamento, quella di Very Mobile è tra le migliori tariffe di telefonia mobile a cui fare riferimento. L’attivazione dell’offerta è semplice e può essere effettuata interamente online, con consegna gratuita della SIM a domicilio oppure tramite eSIM per i dispositivi compatibili. Attivala subito online e ottieni in omaggio 10 Giga al mese per un anno.